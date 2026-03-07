ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が6日までインスタグラムを更新。カレンダーブック発売を告知した。

竹中アナは「カレンダーブック発売まであと11日 3月16日発売です！」と告知し、赤いビキニ姿を投稿した。自慢の「スイカップ」にビキニが食い込む様子が見られる。

続けて「今回のカレンダーブック、撮影のときから『どんな仕上がりになるんだろう』ってずっと楽しみにしていました。こうして皆さんに届けられるのが本当に嬉しいです」と思いをつづった。

この投稿にフォロワーからは「チャーミングで超可愛い」「たまんないっす」「サイコー」「ナンバーワン」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。