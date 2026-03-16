竹中知華デジタル写真集『Everyday TOMOKA』（撮影／唐木貴央）2025年末、衝撃のダイナマイトグラビアを初披露し空前絶後の大ヒットを記録した竹中知華さんの『カレンダーブック2026.4〜2027.3』が3月16日（月）に発売！同時に、このカレンダーブックの使用カットとアザーカットで構成したオリジナルデジタル写真集『Everyday TOMOKA』がリリースされました。これらを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「竹中知華特集」ペ