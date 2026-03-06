藤本美貴が、夫である品川庄司・庄司智春との交際当時の“正直すぎる”エピソードを暴露した。

【映像】結婚前の島田紳助との秘蔵エピソード

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴がMCを務めるほか、桜田通とゆうちゃみが見届け人として出演する。

番組では、飲み会に女の子がいることを隠して嘘をついてしまう男性の心理についてトークが展開。さや香・新山が「それを言ったらめっちゃ怒る。そうしたら（ケンカになるので）言う必要がない、言わなくていいやんって思うんですよね」と男性側の本音を語った。

しかし、藤本は「庄司さんは、付き合ってる時は言ってましたよ」と反論。「『これから紳助さんと飲みで、誰々とキャバクラに行かなきゃいけないけど何にもないから大丈夫だよ』って言って…」と、隠さずに大先輩である島田紳助さんとの付き合いで、キャバクラに行くことを報告してくれていたと明かした。

これを聞いた新山はすかさず「紳助さんがいてるかどうか。紳助さんがいてないバージョンも多分あったと思う、何回か。紳助さんに全部責任もってもらうっていう（笑）」と芸人目線でツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれた。