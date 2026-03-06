ユニクロが、公式インスタグラムで公開したコーディネートの中から、「この春まねしたいレイヤードコーデ5選」を紹介しています。

平均保存数の500％超え“大バズり”コーデとは？

SNSでは、同じ商品の色違いを重ねた「レイヤードコーデ」がトレンドになっています。ユニクロは、レイヤードコーデにおすすめの商品とカラーの組み合わせを、5通り提案しています。

1つ目は、「ダークブラウン×ライトブルー」。このコーデを紹介したインスタグラムの投稿は、同アカウントの平均保存数の「500％」を超えて大きく“バズり”、SNS上でまねをする人が続出しています。

これからの季節に活躍する「UVカットクルーネックカーディガン」の、「38 DARK BROWN」と「60 LIGHT BLUE」をレイヤード。温かみのあるダークブラウンと春らしいパステルカラーのライトブルーの絶妙なバランスで、トレンド感のあるコーデに。首元のボタンを1〜2個外すのが、おすすめの着こなしです。

2つ目は、「チェリープリント（オフホワイト）×レッド」。レースのような表情でやわらかな肌ざわりの「ポインテールカーディガン」の、チェリープリント「01 OFF WHITE」と「17 RED」をレイヤード。レトロでかわいらしいサクランボ柄も、カーディガンを2枚重ねることで、こなれ感抜群のコーデに。大人も挑戦しやすいスタイルになります。

3つ目は、「ライトブルー×ライトグレー」。2枚重ねてもかわいく決まる万能アイテム、「リブヘンリーネックT／長袖」の、「60 LIGHT BLUE」と「02 LIGHT GRAY」をレイヤード。重ね着するときは、上に着るほうのボタンを1つ多めに外すのが、バランスよく見えるポイントです。

4つ目は、「バターイエロー（クリーム）×オフホワイト」。ほどよい透け感で、重ねても重くならない「シアーT」の、「40 CREAM」と「01 OFF WHITE」をレイヤード。トレンドのバターイエローで、春らしく軽やかなコーデが完成します。

5つ目は、「パステルピンク×ブラウン」。「シアーT」の、「10 PINK」と「37 BROWN」をレイヤード。春を感じる、甘さ控えめのピンクとブラウンを合わせることで、こなれたコーデになります。

