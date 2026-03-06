「コレステロールは悪」という認識は誤り？【脂質の話】

コレステロールは生きていくために必須な脂質のひとつ！

コレステロールも必須な脂質のひとつ

脂質のひとつとしてコレステロールがあります。コレステロールというと「よくないもの」というイメージがありますが、じつはこれも生きていくために必須な脂質のひとつです。

コレステロールは細胞膜の形成や脂肪・タンパク質の吸収を促したり、男性ホルモンや女性ホルモンの材料になるなど、その働きは多岐に渡ります。また、１日に必要なコレステロール量は１～１．５ｇほどといわれ、そのうち約２／３は体内で作られ、残りの約１／３を食事から摂取しています。

このコレステロールはそれ単体では血液中に溶けることができず、ＬＤＬやＨＤＬという乗り物によって全身に運ばれます。

この運ばれているコレステロールが、健康診断などで耳にする「ＬＤＬコレステロール」と「ＨＤＬコレステロール」です。ＬＤＬは全身へ運ぶ方向、ＨＤＬは全身から回収される方向の乗り物です。

これらは「善玉」や「悪玉」などと呼ばれることもありますが、本来善悪はなくワンセットで働くものです。

両方ともしっかり機能していることが大事で、ＬＤＬコレステロールが多過ぎたりＨＤＬコレステロールが少な過ぎたりすると動脈硬化を引き起こす場合があります。コレステロール自体が悪いのではなく、そのバランスを保つことが重要ということです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹