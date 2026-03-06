進化版出たぞ〜！「いつも保管場所に困ってた…」「クリップ付きってありがたい〜」

ダイソーの定番商品であるコインホルダー。硬貨の種類ごとに分けて収納できるので、管理も支払いもラクちん♪筆者も愛用していたのですが、そんな便利グッズの進化版を先日発見しました。いつも保管場所に困っていた領収書やレシート類などを束ねられる、とある仕掛けが付いているんですよ。詳しく見ていきましょう！

商品情報

商品名：コインホルダー（クリップ付）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480873022

クリップ付きがありがたい！ダイソーのコインケースが進化してます！

ダイソーをパトロールしていると、事務用品系のコーナーに進化したコインケースが並んでいました。今回ご紹介するのは、その名も『コインホルダー（クリップ付）』。お値段は￥110（税込）です。

一体どこが進化しているのかというと、コインケースの裏側に便利なクリップが付いていること。これがかなりいい仕事をするんですよ♪

保管場所に困ってたレシートもいける！ダイソーの『コインホルダー（クリップ付）』

まずは硬貨を印字に従って押し込んでいきます。シリコーンゴム製の滑り止めが両サイドに付いており、コインをガチッと固定してくれる仕様です。

枚数が少ない状態、例えば、1つのスロットに1枚しか硬貨を挟んでいなくても、コインをしっかりとキャッチしてくれるのがGOOD。わざと振っても落ちこないので感動しました。

最大で収納できるコインの枚数は1円〜100円玉は各5枚、500円玉は4枚です。その場合の硬貨の合計金額は2,830円となります。

そして、目玉のクリップには3つ折りにしたお札が固定できます！保管場所に困っていた領収書やレシート類も一緒に束ねておけるので、使い勝手が抜群に良いです。ちなみに領収書は、5枚ほど収納が可能ですよ。

ただ一点心配なのが、クリップが少し緩めなこと。これ単体で持つのはちょっと不安かもしれません…筆者はポーチなどに入れて、貨幣の管理に活用しようと思います♪

今回はダイソーの『コインホルダー（クリップ付）』をご紹介しました。

進化が止まらないダイソーの便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。