フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が4日（日本時間5日)、エストニア・タリンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が89.51点で首位発進した。イリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点。好演技直後の振る舞いに反響が広がった。

17歳の逸材、中田は冒頭のトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）で出来栄え加点を2.86点も引き出すと、3回転ループ、フリップ-トーループの連続3回転も成功。スピンとステップも最高のレベル4で揃えた。

好演技を終え、得点を待つキスアンドクライ。カメラに向け、スマートフォンの写真をアピールした。そこに写っていたのは中田と、今大会は怪我で出場できなかったグレイソン・ロング（カナダ）だった。

ロングはインスタグラムのストーリーに「君を本当に誇りに思うよ。新しい世界記録保持者だ」として、このシーンのスクリーンショットを投稿。中田もインスタグラムでこの投稿を引用した。中田の友情に気づいたX上のファンからは様々な声が上がった。

「キスクラの写真、グレイソンくんだー 本当に素敵、泣けるよ」

「りおくんグレイソンくんとマブダチなんだな」

「りおくんキスクラで怪我で欠場したグレイソン出すのまじかっけぇ」

「りおくんの見せた写真やっぱグレイソンだった 友情」

フリーは6日（日本時間7日）。戦友の思いも背負ってさらなる好演技を披露し、連覇を達成する。



