Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「Apple Watchでおしゃれをしたい」ユーザーさん、MOFT（モフト）の「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」でカスタムを楽しみませんか？

簡単に装着できて「1本4通り」の見せ方ができるうえ、Apple Watch同様にギミックが詰まったバンドなんです。

■この記事で紹介している商品

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（サンライズオレンジxミストブルー） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

「1本で4通り」が楽しめるリバーシブルデザイン＆両面マグネットで簡単装着

Image:Amazon.co.jp

「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」は、表裏で色が異なるバイカラー（2色）設計とどちらの面でも装着できる両面マグネット構造が魅力なApple Watch用のバンドです。

「サンライズオレンジxミストブルー」 のバンドを例にすると、上下のバンドをそれぞれ裏返すことで写真のように「単色オレンジ」「単色ブルー」「オレンジ×ブルーのバイカラー（2パターン）」といった計4通りの組み合わせが1本で楽しめるわけです。

Image:Amazon.co.jp

両面マグネットによって、裏表関係なく簡単に装着できます。

その日の服装や気分に合わせ、道具を使わずに一瞬でスタイルを変更できるなんて、おしゃれ心が満たされますよね。

2. 高品質シリコンによる「快適な装着感」と「利便性」

Image:Amazon.co.jp

毎日使うものだけに、使い勝手の良さと快適性も大切です。

まずは素材について。表面に微細な凹凸（シボ加工）が施されており、シリコン特有のベタつきを抑えて蒸れにくい快適な着け心地になっているんです。

Image:Amazon.co.jp

マグネットでピタッと吸着するため、ミリ単位で無段階調整ができ、自分の手首へジャストサイズにして固定できますよ。

防水・防汗仕様によりスポーツでの使用はもちろん、汚れてしまったら丸ごと水洗いが可能でお手入れも簡単です。

Image:Amazon.co.jp

なお、Apple Watchとの互換性については表をチェックしてくださいね。

簡単におしゃれができて、付け心地が良くて、お手入れもラク。しかも1本が4通りなうえ、5種類も用意されている「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」で、毎日のカスタムを楽しんでください！

●サンライズオレンジxミストブルー

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（サンライズオレンジxミストブルー） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

● ジェットブラックxサンドベージュ

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（ジェットブラックxサンドベージュ） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

●ディープブルーxミスティグレー

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（ディープブルーxミスティグレー） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

●プリンイエローxパープル

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（プリンイエローxパープル） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

●サファイアブルーxエメラルドグリーン

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3に適用 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm（サファイアブルーxエメラルドグリーン） 5,880円 Amazonで見る PR PR 4,998円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp