「別人すぎる」星野源、韓国雑誌での激変ビジュアルに反響！ 「韓国ってすごい」「イケメン度爆アゲ」
歌手で俳優の星野源さんのスタッフが運営する公式X（旧Twitter）アカウントは3月4日、投稿を更新。韓国の雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野さんのビジュアルを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「別人すぎる」「韓国ってすごい」
ファンからは「誰かと思った」「別人すぎる」「イケメン度爆アゲ」「見たことのない星野源」「韓国ってすごい」「韓国が新しいおげんを発掘」「そそそんなにボタン外しちゃって」「45歳なの!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「韓国が新しいおげんを発掘」同アカウントは「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！」と発表し、1枚の写真を投稿。星野さんはデニム素材のようなシャツにグレーのコートを羽織っています。ヘアスタイルは普段のパーマではなくストレート風。また、韓国風のメイクも新鮮です。
「かっこよくてキャー！！ってなってる」2025年12月25日の投稿では「星野源『GQ KOREA』1月号掲載記事がWEBにて公開！」とつづり、韓国の雑誌『GQ KOREA』に掲載されたビジュアルを公開。黒いレザーのセットアップがとても格好いいです。ファンからは「むちゃくちゃイケメン」「かっこよくてキャー！！ってなってる」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
