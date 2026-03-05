西川龍馬が古巣広島へ差し入れを送った

“粋なプレゼント”が話題を呼んでいる。オリックスの西川龍馬外野手が古巣の広島に送った逸品に、ファンからは「龍馬さんが並んで買っているところ想像つかない」「やっぱり好きだ」「マジで泣ける」と熱視線が注がれている。

オリックスの球団公式X（旧ツイッター）が4日、「#西川龍馬」「#カープさんへ差し入れ」「#さすがのミナトクダンシ」などと投稿した。添付された写真には、大阪名物「551HORAI」の豚まんの紙袋を持った西川が写っていた。

すると広島の公式インスタグラムも「カープのみんな、Welcome to Osaka 今年もヨロシクネ！ 豚まん食って頑張って！ Bs 7」とホワイトボードに書かれた写真を公開。4日に京セラドームで行われたオリックス-広島戦で古巣へおもてなしをしていた。

8年間在籍した広島からオリックスへ移籍して2年。変わらぬ古巣への“愛”がうかがえる行動に、SNS上では「西川龍馬さん、太っ腹こういう気遣いできるイケメンなんだよなぁ」と称賛のコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）