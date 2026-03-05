実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が5日までに自身のSNSを更新。SNSで物議を醸している人気旅行系YouTuberの機内での様子についてコメントした。

1日、旅行系YouTuberのふじわらのみいがXに投稿した「ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのか」という内容の検証動画の中で、トイレを長時間占拠したり通路を歩き回ったりする様子を撮影。これには「精神疾患への誤解がますばかりなので、こう言うことはやめて欲しいです」など厳しい意見が寄せられ大炎上。この動画は現在削除されている。

ふじわらのみいは自身のXを通じて「この度、私が投稿した動画についてたくさんのお叱りの言葉をいただきました。すでに動画は削除しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。応援してくださっているファンの方やスポンサー企業、また同業のYouTuberさんにも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と多方面に謝罪。「ADHDに関しては、重度であることを医師より診断をうけております。他にもいくつか病名を言われました。ただ、それを発信することによって不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と説明したうえで「また飛行機内のトイレにて撮影をしたことに関して、利用する方に迷惑がかからないよう注意はしていたものの、配慮に欠けておりました。申し訳ありません。旅系YouTuberとして、航空関係の方にも迷惑がかからかいよう注意して発信を続けていきます」と発表した。

これら一連の流れにひろゆき氏は「多動症歴49年からすると、『動きたい』とか言ったりもせずに、すでに体が勝手に動いてるんだよね」と自身の経験を交えて解説。「んで、14時間のフライトを年間30回近く乗るけど姿勢をこまめに変えてれば、エコノミーでも問題ない」と伝えた。