ひんやり肌へ導くYSL BEAUTY新フェイスパウダー登場！お直しが楽しくなる限定クッション

メイク直しの時間をもっと心地よく、もっと楽しくしてくれる新アイテムが登場。YSL BEAUTYから発売される「オールアワーズ ブラークッション」は、ひんやりとした使い心地と美しい仕上がりを同時に叶える新発想のフェイスパウダーです。外出先でも手軽に使えるコンパクト設計で、日中の肌印象を瞬時にリフレッシュ♡メイク直しを特別な時間に変えてくれる限定アイテムです。

新発想のお直しフェイスパウダー

オールアワーズ ブラークッション

価格：10,890円（税込）

YSL BEAUTYの「オールアワーズ ブラークッション」は、メイク直しのために生まれた新しいフェイスパウダーです。

ミストのような水分感とパウダーのさらさら仕上げをワンタップで叶えるのが特徴。肌に触れた瞬間ひんやりとした心地よさが広がり、テカリや凹凸を整えて毛穴レス*な印象へ導きます。

持ち歩きやすく、いつでもどこでもフレッシュな肌印象に整えられる新しいメイクアップ提案です。

2026年3月13日（金）全国限定発売

2026年3月4日（水）公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティック先行限定発売

*メイクアップ効果による

セザンヌ極細アイライナー新色ブラック登場！くっきり美発色

ひんやり感を叶える独自技術

YSL初のウォーターフリーズテクノロジーを搭載し、肌に触れる瞬間に水分が均一に広がり「フリーズ」するようにパウダーへ変化します。

ミストのようなうるおいとパウダーの軽やかさを同時に感じられる快適な使用感が魅力です。

さらにクーリングエキス2配合により、肌温度を瞬間-1.5℃3下げる心地よい冷感を実現。毛穴やくすみを目立ちにくく1し、透明感のある肌へ導きます。

ナイアシンアミドやジャスミンエキス4、ビタミンE*5などの整肌成分も配合され、メイク直しのたびに美しい肌印象をサポートします。

*1メイクアップ効果による。*2メントール（冷感成分）、キュウリエキス（冷感成分）*3YSL調べ。個人差があります。*4ソケイ花エキス（整肌成分）*5酢酸トコフェロール（整肌成分）

仕上がり別おすすめ使い方

適量をパフに取り、肌に優しくタッピングするように押さえてなじませます。メイク直しでは小鼻や額などテカリや崩れが気になる部分に使用してください。

朝のメイク時にはセッティングパウダーとしても使用でき、ファンデーション前のプライマーとしても活躍します。

メイク直しを楽しむ新習慣

日中のメイク直しは、肌印象だけでなく気分まで左右する大切な時間。「オールアワーズ ブラークッション」は、メイク直しを負担ではなく楽しみに変える新しい提案です。

季節の変わり目やリフレッシュしたいときにも心地よく使え、ジェンダーレスに活躍するマストハブアイテム。いつでもどこでも使える快適さで、毎日のビューティールーティンをアップデートします。

ひんやりお直しで美肌キープ

YSL BEAUTYの「オールアワーズ ブラークッション」は、ひんやりとした心地よさと美しい仕上がりを両立した新しいフェイスパウダー。

忙しい日常の中でも、数分のメイク直しが自信につながる特別な時間へと変わります♪

持ち歩きたくなる限定アイテムで、いつでもフレッシュな肌印象をキープしてみてはいかがでしょうか。