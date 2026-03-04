憧れのスポーツカーが150万円以下で手に入る？

軽自動車の価格が年々上昇しており、4年連続（2022〜25年）で登録車を含む国内販売台数No.1となったホンダ「N-BOX」の現在の新車車両価格（消費税込）は約174万〜248万円となっています。

いっぽう、中古車市場に目を向けると、新車の軽自動車より安い150万円以下の価格帯で、ドイツのプレミアムスポーツカーであるアウディ「TT」が射程圏内に入ります。

【画像】超カッコイイ！ これが150万円以下の「ちいさな“格安”スポーツカー」です！（41枚）

TTは、1998年に初代が登場したプレミアムコンパクトスポーツです。円を基調とした幾何学的な「バウハウス」デザインが最大の特徴です。日本導入は1999年10月でした。

ボディタイプは、実用的な2＋2のクーペと、開放感あふれる2シーターのロードスターの2種類が用意されています。ロードスターはクーペ登場から約1年後の1999年に追加されました。

現在、中古市場で狙い目となっているのが、2015年8月に日本で発表・発売された第3世代「8S型」です。2019年にはマイナーチェンジを実施しています。電動化へのシフトを背景に、アウディはTTシリーズの最終限定モデルとなる「ファイナルエディション」を設定し、生産終了により3世代・25年の歴史を締めくくりました。

モデル末期の車両価格はグレードにより幅があり、TTの最終限定モデルは600万円台から、より高性能な「TT RS」などは900万円台後半以上の価格帯に位置づけられていました。

このTTの中古車市場では、150万円以下の予算でも選択肢が豊富に揃っています。年式は、新しいものでは2015年から2016年、タイミングによっては2017年式もターゲットに入ります。走行距離については、短いものでは2万kmから5万km台といった、コンディションに期待ができる個体も見受けられます。

グレードは軽快な前輪駆動（FF）モデルのほか、アウディ伝統の4WDシステムを搭載する「クワトロ」が選べ、タイミングによってはロードスターのクワトロモデルもターゲットの範囲内となります。

150万円以下で狙える8S型の前期モデルは、全長4180mm×全幅1830mm×全高1380mm（グレードや年式で異なる）というサイズです。全幅は1830mmとワイドですが、全長はコンパクトカー並みに短いため、取り回しが良いのが特徴です。

パワートレインは、ベーシックな「2.0 TFSI」の場合、最高出力230ps・最大トルク370Nmを発揮する2リッター直列4気筒ターボを搭載しています。駆動方式はFFで、車重が1320kgと非常に軽く、軽快でスポーティな走りが楽しめます。

いっぽう「2.0 TFSI クワトロ」は、同じく230psのパワーを持ちながら、駆動方式にクワトロを採用しています。高速走行時の安定性や濡れた路面での安心感はアウディのお家芸であり、LEDヘッドライトなどが標準装備されるなど装備面でも充実しています。当時の新車価格（消費税込）は589万円に設定されていました。

電動ソフトトップを備えたオープンモデルのロードスターは、日本仕様はクワトロのみの設定でした。ソフトトップは約50km／h以下であれば走行中でも約10秒で開閉が可能です。オープン時の風の巻き込みを防ぐ電動ウインドディフレクターも装備されており、特別な開放感を味わうことができます。

インテリアにおいては、メーターパネル全体を液晶モニター化した「アウディ・バーチャルコックピット」をいち早く採用したことが大きな話題となりました。

これにより、インテリアから物理ボタンを極限まで減らした先進的なデザインを実現しています。また、2016年8月には1.8リッター直列4気筒ターボ（180ps）を搭載した「1.8 TFSI」が追加されました。

※ ※ ※

かつては高嶺の花で手が届かなかったTTも、今や150万円を切る価格でそのオーナーになることが可能です。

今回ご紹介したモデルなら、それほど古くもなく故障リスクも昔ほどではありません。実用的な軽自動車やコンパクトカーとは一味違う、非日常を味わえるクルマを探すなら、プレミアムスポーツカーのTTを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。