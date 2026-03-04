“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、五輪を終えた今「やりたいこと」明かす 木原は「アメリカ横断」に三浦を誘うも…“断られた”と告白
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が1日放送の日本テレビ系スポーツニュース番組『Going! Sports&News』に出演。2人のインタビューが放送され、またその様子が「日テレスポーツ」の公式YouTubeチャンネルでも公開された。
【動画】「今一番やりたいこと」について語る三浦璃来＆木原龍一
2人が五輪でのさまざまなエピソードを語る中、「今一番やりたいことは？」という質問に木原は「アメリカ横断」と即答。三浦も「ずーっと言ってる…」と笑いながら反応し、木原は続けて「キャンピングカーをレンタルして、アメリカを一度横断してみたいなって。オリンピック前から（思ってた）」と明かした。
さらに三浦を指差し、「誘ったんですけど、いやだって…」と断られたことを告白。これに対し三浦は「だって私運転できないし、ずっと寝てるし…」と“言い訳”していた。
続けて三浦は、自身のやりたいことについては「ずっと節制した食事をしていたので、2人ともお寿司が大好きなので、北海道に行きたいと思ってます」と語った。そして手で木原の方を指し、「運転係です」と笑いながら言うと、木原も無表情のような顔つきで「無料運転手です」と返し、ここでも息ぴったりに笑いを誘っていた。
