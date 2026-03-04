【ローソン】マチカフェプラスに春限定ドリンク「桜ラテ」「桜ラテスムージー」が登場
ローソンは3月3日より、春限定ドリンク「桜ラテ」と「桜ラテスムージー」を全国の「MACHI café+(マチカフェプラス)」導入店舗にて販売している。
ローソン「MACHI café+」桜ラテ、桜ラテスムージーホイップあり
春の訪れを感じさせる桜フレーバー。今年は“本物の桜”にこだわり、桜ソースや桜シロップ、桜の塩漬け、桜パウダーなど、実際に桜を使った素材を用いて、“桜の香り”をさらにアップデート。満開の桜のようなビジュアルで、思わず写真を撮りたくなる一杯に仕上げられている。
「桜ラテ」(ホット)は、生乳100%のミルクのやさしい甘みが広がるカフェラテに、桜香る特製ソースをブレンド。さらに、いちごの果肉ソースを加え、仕上げに桜パウダーをトッピング。甘酸っぱいいちごの味わいと、華やかな桜の香りが重なりあう、特別な一杯となっている。価格は380円。
「桜ラテスムージー」は、いちごの果肉ソース、練乳、生クリームを合わせ、エスプレッソをミックスしたスムージー。仕上げに桜パウダーをあしらい、満開の桜のような華やかなビジュアルを演出している。価格は480円。なお、プラス20円でホイップクリームをトッピングすることができる。
