「これぞ神アイテム」スノーボーダーが唸る懐かしのグッズが続々！Burtonの“非売品ジェンガ”に「めっちゃかっこいい」の声
YouTubeチャンネル「Takahiro 241」が、「スノーボーダーから届いたプレゼントが最高すぎた礀あの頃のスノーボードグッズが登場」と題した動画を公開。視聴者から届いたというプレゼントボックスを開封し、懐かしのスノーボードグッズの数々を紹介する内容となっている。
動画ではまず、スノーボードブランド「BURTON」のロゴが入った巾着袋が登場。中から現れたのは、木製のジェンガだった。これはBURTONの従業員のみが手に入れられるという非売品のノベルティグッズだといい、Takahiro 241も「めっちゃかっこいい」「嬉しい」と興奮を隠せない様子。各ブロックには歴代のブランドロゴが刻印されており、その希少性の高さがうかがえる。
続いて、2000年代頃と思われるBURTONのステッカーや、今では入手困難なスノーボードDVDが大量に姿を現した。「Stonp or Die」や「First Children」、「KAMIKAZU」といった名作のタイトルが次々と紹介され、当時のスノーボードシーンを振り返る貴重な機会となっている。
プレゼントは単なる懐かしいアイテムに留まらず、スノーボードカルチャーの一時代を記録した貴重なアーカイブであった。動画は、当時のシーンを知るスノーボーダーにとっては思い出が蘇り、若い世代にとっては新たな発見がある、見応えのある内容だ。
