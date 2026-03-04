【最後にスカッと！】夫の不自然な残業と後輩女子の匂わせ投稿。全てを悟った妻は証拠集めをすることに...そして、会社のオンライン会議で“まさかの出来事”が！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同じ職場で働く夫の様子が最近おかしい…。ふとしたきっかけで後輩のSNSを見つけた妻が直面した裏切りと、オンライン会議で巻き起こった大波乱の幕開けです。
最近急に増えた夫の休日出勤と残業。同じ部署だからこそ感じる違和感
私と夫は同じ部署に在籍。公私共に順調な日々を送っていると思っていました。しかし、最近になって夫が「急な残業」や「休日出勤」を理由にして、家を空けることがやたらと増えてきたのです。
同じ部署で働いているため、そんなに忙しい業務があるのかと少し疑問には思っていましたが、最初は「大変そうだね」と労い、あまり深くは追及していませんでした。
そんなある日、部署の後輩の女性社員が「彼氏とお揃いなんです」とうれしそうに、ある限定品のボールペンを見せびらかしてきました。
そのボールペンを見た瞬間、私はハッとしました。なんとそれは、私が夫の誕生日にプレゼントしたものと全く同じデザインの限定品。
偶然にしては出来すぎていると感じた私は、胸の奥がざわつくのを抑えきれませんでした。このときから、私のなかで確かな疑念が芽生え始めたのです。
後輩のSNSに隠された真実。タイムラインに溢れる見覚えのある品々
いてもたってもいられなくなり、私はこっそり後輩のSNSアカウントを特定して覗いてみることに。そこには目を疑うような光景が広がっていました。彼氏とのデート写真として投稿されている画像には、夫がいつも愛用している時計やネクタイ、そして見覚えのあるスーツの袖口が、わざとらしく端々に写り込んでいたのです。
いわゆる「匂わせ投稿」のオンパレードに、私は一切気付かないフリ。その裏でこっそり投稿のスクショをしたり、夫がお風呂に入っている間にメッセージのやり取りをチェックしたりと証拠を集めました。
さらに調査を進めると、驚くべき事実が発覚しました。なんと2人は不倫の密会のために、会社の「出張費」や「会議室」を不正に利用していたのです。あまりの図々しさに呆れ果てましたが、私はこの確たる証拠を手に反撃の準備を整えました。
そして、この後まさかの展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部