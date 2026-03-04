【最後にスカッと！】夫の不自然な残業と後輩女子の匂わせ投稿。全てを悟った妻は証拠集めをすることに...そして、会社のオンライン会議で“まさかの出来事”が！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同じ職場で働く夫の様子が最近おかしい…。ふとしたきっかけで後輩のSNSを見つけた妻が直面した裏切りと、オンライン会議で巻き起こった大波乱の幕開けです。

私と夫は同じ部署に在籍。公私共に順調な日々を送っていると思っていました。しかし、最近になって夫が「急な残業」や「休日出勤」を理由にして、家を空けることがやたらと増えてきたのです。

同じ部署で働いているため、そんなに忙しい業務があるのかと少し疑問には思っていましたが、最初は「大変そうだね」と労い、あまり深くは追及していませんでした。

そんなある日、部署の後輩の女性社員が「彼氏とお揃いなんです」とうれしそうに、ある限定品のボールペンを見せびらかしてきました。

そのボールペンを見た瞬間、私はハッとしました。なんとそれは、私が夫の誕生日にプレゼントしたものと全く同じデザインの限定品。

偶然にしては出来すぎていると感じた私は、胸の奥がざわつくのを抑えきれませんでした。このときから、私のなかで確かな疑念が芽生え始めたのです。