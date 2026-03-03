千賀健永、透明感＆ハリに効果を実感！愛用する炭酸パック「「仕上がりがめちゃめちゃ良い」

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【撮影前仕込み】年末年始で太ってむくみまくりの千賀健永の立て直しルーティン！撮影前の肌仕込み全部見せます！』の動画を投稿。むくみ対策のルーティーンについて語ってくれる中で、愛用品の紹介も！プロモーションではあるものの、千賀さんなりの使用感も明かしてくれました。

■フェイスパック

動画内に登場したのはこちら！

EKATO./プレシャスジェルパック 10回分 税込15,400円（公式サイトより）

ペーストを混ぜ合わせてフェイスパックをする炭酸ガスパック！乾燥や小ジワ、たるみ、くすみといったあらゆるエイジングサインに徹底的にアプローチしてくれるというもの。

千賀さんは動画内でこちらを使用し「仕上がりがめちゃめちゃ良いの」とコメント。

その仕上がりについて「透明感というかハリというか」「トーンアップもするし」「なんでこんな効果あるんだろう、みたいな」と不思議に思うほどの実感があったんだとか。

また、他にも炭酸パックを使ったことがあるという千賀さんでも「一番満足感のあるパックだなって本当に思った」とお気に入りの様子。

そして、ペースト状という点についても「全然垂れない」「つけてることを忘れるくらい楽」と使用感が良かったと振り返っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらルーティーンの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。