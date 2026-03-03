『コナン』映画新作は計526館で上映！去年上回る最大規模の公開館数 限界突破PV解禁
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のIMAX、プレミアムラージフォーマットのMX4D・４DX・Dolby Cinemaの同時公開が決定した。合計526館（うち通常上映 382館、IMAX 62館、MX4D 11館、4DX 61館、Dolby Cinema 10館）で上映予定となり、去年の522館を上回る、コナン史上最大規模の公開館数となる。
また、本情報の解禁に合わせ、【IMAX限定ポスタービジュアル】も完成。火花を散らしながら疾走する白バイを操る千速。「振り落とされるなよ？」というコピーの通り、千速の背にはコナンの姿。さらには危機に陥る蘭の姿も垣間見え、スリル満点なビジュアルに。加えて、【４D限界突破（リミットブレイク）上映ポスタービジュアル】も解禁となり、４D上映ならではの圧倒的な臨場感をさらに加速させた“限界突破”な体験を想起させるビジュアルとなっている。
さらに、ラージフォーマット上映にふさわしいド派手なアクションシーンを凝縮した【限界突破（リミットブレイク）PV】も解禁。「しっかりつかまっていろ！少年！」という千速のフレーズを皮切りに、疾走する白バイ、大規模な爆破、エンジェルとルシファーによって繰り広げられる激烈なバイクチェイスなど、ラージフォーマットで観た際の圧倒的な迫力を想起させるシーンがふんだんに盛り込まれたPVとなった。
特別に描き下ろされたハイウェイビジュアルも解禁となり、空と海を思わせるターコイズブルーと羽モチーフを身に纏ったメインキャラクターたちが集結。今回解禁となったのは、主人公・江戸川コナンや最新作のメインキャラクターである萩原千速、本作での活躍が期待される横溝重悟、世良真純らを含む全9体の特別描き下ろしビジュアルで、物語の舞台となる横浜の空と海を思わせるターコイズブルーを基調とし、エンジェルのシンボルともいえる羽のモチーフをアクセントに取り入れた、爽やかかつスタイリッシュなコーディネートとなっている。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
