キノコ農家の「増島農園」（@masujimanouen）が、スレッズ上でエリンギの切り方を紹介しています。

【画像】へぇ〜！ やわらかくなる「ホタテ切り」試したい！ コチラが「エリンギの切り方」写真＆イラストの解説です！（3枚）

やわらかくなる？ エリンギの切り方

増島農園は「エリンギは繊維に沿って縦、横で切ると食味が変わるぞ！ 横に切るとやわらかなホタテ。縦に切るとしっかり食感のアワビ。お試しあれ」とコメント。「ホタテ切り」と「アワビ切り」にしたエリンギの写真を投稿しています。

また、「お料理によって変えてみてもいいかも」というコメントとともに、イラストでも切り方を解説しています。

「ホタテ切り」と「アワビ切り」は、増島農園が付けた名称とのこと。ユーザーからは「切り方の名前が海の幸というところがかわいいですね」とのコメントが寄せられています。

増島農園の担当者にユーザーからの反響を聞くと、「いつもアワビ切りなのでホタテ切りに今度挑戦してみます！」「今日エリンギ買って来てるから、ホタテ切りにしてみよう！」「ホタテ切りして、フライパンでバター焼きにしてみたい」といった声が寄せられたといいます。「ホタテ切りはしたことがないという方が多かったです」と教えてくれました。

増島農園は現在、キノコの栽培を休業しており、再開を目指している最中だといいます。スレッズでの投稿は続けられ、コメントの「グッドキノコライフ」というフレーズで人気のアカウントとなっています。

ユーザーからは「アカウントを知ったら休業とは…再開されたらお取り寄せしてみたいです」「復活してほしい！」「またおいしいキノコを作ってください」といった声が寄せられています。