もはやザクザク超え！「ガリッと」食感がたまらない【ファミマ×ブラックサンダー】“固め好き”におすすめ2品をレビュー
【モデルプレス＝2026/03/03】ファミリーマートでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」コラボフェアを3月3日（火）から開催。デザート・パン・焼き菓子・アイスなどの新商品全11種類が登場します。今回は、編集部員が実際に食べてみて、特に固めの食感が最高だった2品をピックアップしてレビューします。
ファミリーマートでは、これまでも「ブラックサンダー」とのコラボレーションを継続的に実施。今回はシリーズ史上最多となる11種類となるコラボ商品を、全国のファミリーマート約16,400店にて順次展開。ブラックサンダーの魅力を活かした商品を豊富なバリエーションで取り揃えています。
まずピックアップしたいのが、パンカテゴリーの「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」。北海道のご当地サンダーコラボの商品で、北海道牛乳を使用したザクザクとした食感のクッキードーナツに、バタービスケット、いちごチョココーティング、ココアビスケットをトッピングした一品です。
まず驚いたのが生地の固さ。名前の印象から、やや表面が固めのドーナツといったイメージを抱いていたのですが、実際に手にとってみたところ、その固さは想像以上。食べる際に手で半分に割ろうとしてみたものの、あまりの固さになかなか割ることができず、包丁でようやく切れたほどでした。固め食感好きならば、この時点で一口目への期待が膨らむのではないでしょうか。
実際に食べてみると、ココアっぽさのあるちょっぴり大人な味わいが、いちごが甘く香るチョココーティングと非常によくマッチ。パンカテゴリーではありつつ、どちらかというと焼き菓子に近いガリッとハードな食感です。生地の凹凸にもしっかりといちごチョココーティングが入り込んで、生地の固さを底上げしてくれています。
表面に散りばめられたバタービスケットとココアビスケットも生地とはまた違った歯ごたえがあり、存在感のあるアクセントに。生地も厚みがあり、一個食べきるとかなり“ガツン”とした満足感を得られることでしょう。
もうひとつは焼き菓子カテゴリーの「白いブラックサンダー チョコクッキー」。チョコチップとココアビスケット入りのクッキーに、ホワイトチョコをかけ、ココアビスケットをトッピングしています。
こちらは北海道限定の白いブラックサンダーをイメージし、北海道牛乳を使用したチョコクッキー。開封してみるとパッケージのビジュアルと違わぬクッキーがお目見え。表面が完全にコーティングで覆われるほどホワイトチョコがたっぷりとかけられています。
一口かじると、ザクザクを超えたガリッとした歯ごたえに驚き。ここまでの固さのクッキーはコンビニでなかなか出会えないのではないでしょうか。ほんのりビターなココアビスケットとマイルドな甘さのホワイトチョコのコンビネーションが相性よく、生地にチョコチップも練り込まれていて、最後の一口まで満足感があります。
ファミリーマートでしか味わうことのできないコラボレーションの数々から、ぜひお気に入りの一品を見つけてみてはいかがでしょうか。（modelpress編集部）
【価格】184円（税込198円）
【発売地域】全国（沖縄県を除く）
【価格】230円（税込248円）
【発売地域】全国
