「出前館“1時間通知遅れ”の大混乱…18時半発生の大規模障害で露呈した3つの課題」
フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【キャンペーン開始も…】出前館がシステム障害で大打撃… よりUber Eatsに放されるきっかけに？」と題した動画を公開。3月1日に発生した出前館の大規模システム障害について、現場の混乱状況を報告するとともに、運営体制の甘さと今後の経営への懸念を語った。
動画内でレクター氏は、障害が日曜日の夕食ピークタイムである18時半頃に発生したと説明。特に問題視したのは「注文はできるが配達員とマッチングしない」という仕様で、料理が作られたまま廃棄される事態を招いた点だ。さらに、障害発生から約1時間後にようやくメール通知が来たことに対し、「通知が遅すぎる」と苦言を呈した。
また、キャンペーン初日で注文が殺到していた背景に触れつつ、同氏が配達先で感じた加盟店の悲痛な声を引用。X上では「店から連絡をくれた人が直接持ってきてくれた」という事例を紹介し、加盟店に多大な負担を強いた運営の対応を批判した。レクター氏は、今回のトラブルにより発生するであろう膨大な補填料が、赤字経営が続く同社にとって「会社存続に関わる」ダメージになりかねないと指摘。Woltが撤退前に値下げ戦略を行っていたことと状況を重ね合わせ、危機感を募らせた。
最後には、業界の競争環境が崩れUber Eats一強状態になることへの懸念を示し、「なんとか乗り越えてほしい」と出前館の再起に期待を寄せた。
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/