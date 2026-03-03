Image: Astract Japan LLC

旅行や出張の荷造りでスーツケースが閉まらず押し込んだ経験は誰しもあるはず。

そんなパッキングのストレスを解消し「もう少し入れたい！」を叶える圧縮バッグもたくさんありますが、今回はその中から「AIRFLAT（エアフラット）」をご紹介します。

ボタンひとつで衣類を最大約90%圧縮でき、シューズケースや防水ランドリーバッグも付属。パッキング周りの“あったらいいな”がひと通り揃う便利グッズがおトクな先行セールも実施していたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

道具不要、ボタン一発圧縮の手軽さ

Image: Astract Japan LLC

「AIRFLAT」の特長は掃除機やポンプといった道具も手間も不要なこと。バッグ本体に独自開発のウルトラサクションシステムを内蔵しているので、ボタンひとつで強力な圧縮が可能。

旅行や出張は復路の方が荷物が増えがちですが、ホテルや実家、出張先といった普段と違う環境でも同じように使えるのは心強いですね。

Image: Astract Japan LLC

使い方も難しい点は一切無く、衣類を入れて閉じたらボタンを約2秒長押し。最後にゴムパッキン付きの蓋を閉めれば開封時までしっかり圧縮状態をキープしてくれるそう。

なお布団圧縮袋のような長期保管には向いておらず、数日〜数週間のトラベル用である点にはご注意を。

Image: Astract Japan LLC

内蔵ポンプは充電式で満タン時には約10分の連続使用が可能。1回の圧縮はおそらく1分もあれば完了するので、頻繁にパッキングが必要な旅行でなければ十分なスタミナかと。

最大約90％圧縮でスーツケースが半分に

Image: Astract Japan LLC

「AIRFLAT」の圧縮率は最大約90％。40Lクラスのスーツケースにピッタリ収まるサイズ感で、公式の案内では2泊3日/一人分の衣類であれば小型のスーツケースの片面がまるっと空けられるのだとか。

Image: Astract Japan LLC

表側にある透明窓で中身の確認も可能。家族旅行で複数個使う場合などにをひと目で確認でき、目的のアイテムをサッと出し入れできるのは便利ですね。

アウトドアグッズ並みのタフさ

Image: Astract Japan LLC

耐久性にもこだわられており、生地は尖ったものが擦れても簡単には破れない仕様。これなら他の荷物といっしょに入れても安心ですね。

Image: Astract Japan LLC

耐水圧は一般的な傘よりも高い2,000mm以上。動画のようにシャワーを浴びせるようなことは無さそうですが、水辺などに持って行けるレベルであるのは安心かも。

いずれにしてもひとつあれば旅行や出張が便利になるアイテムなので、気になった人はおトクなセール中にチェックしてみてください。

