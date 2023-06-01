GALLERIA XA7C-R57 RTX5070 Core Ultra 7 265F

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にゲーミングPC「GALLERIA」シリーズが追加された。

本セールでは、CPUにIntel Core i7-14700F/Core i5-14400F/Ryzen 7 5700Xほか、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5070/5060/4060などを搭載したゲーミングデスクトップや、インテル Core i5-13420H / NVIDIA GeForce RTX 3050を搭載したゲーミングノートPCがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【主な仕様】

CPU：インテル Core Ultra 7 265F

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB

メモリ：32GB (16GBx2) (DDR5-5600)

ストレージ：2TB SSD (NVMe Gen4)

OS：Windows 11 Home 64ビット / Office なし

2.5Gb 対応LANポート×1（オンボード） /Wi-Fi6+Bluetooth5.2対応 無線LANカード

750W 電源 (80PLUS GOLD) / キーボード無し / マウス無し

GALLERIA RM7R-R46 RTX 4060 Ryzen 7 5700X

CPU：AMD Ryzen 7 5700X

GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB

メモリ：32GB (16GBx2) (DDR4-3200)

ストレージ：1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)

OS：Windows 11 Home 64ビット / Office なし

1Gb 対応LANポート×1（オンボード） /Wi-Fi6+Bluetooth5.2対応 無線LANカード

650W 電源 (80PLUS BRONZE) / キーボード無し / マウス無し