もうすぐ春ですね。ちょっとGIZMARTのスプリングフェアに来てみませんか？
あの製品たちに会える。
ギズモード・ジャパンが、「これはおもしろい！」と思ったプロダクトを集めた、“ひと足お先のテックステーション・スーパーマーケット”、GIZMART（ギズマート）。おかげさまでローンチから3カ月が経ちました。
キーボードのお供に最適な、コンパクトトラックボールマウス「Nape Pro」や、目の前にさまざまな情報が表示されるスマートグラス「StarV Air2」、より快適なオンライン会議を実現するAIノイキャン搭載ワイヤレスヘッドセット「MAGIC MIC III」など、魅力的なプロダクトをお届けしてきました。
これまで、ギズマートでは記事や動画でプロダクトの魅力をお伝えしてきました。が、やっぱり実際に見て触って、使ってから決めたい...というご意見もいただきます。
そこでギズモード、考えました。GIZMARTのプロダクトに触れるリアルイベント「GIZMARTスプリングフェア」を開催します！
【入場無料】 GIZMARTスプリングフェア
入場無料。みんなおいでー
イベントの詳細は以下の通り。
イベント名：GIZMARTスプリングフェア
開催日時：2026年3月25日（水）17:30〜20:00
入場料：無料
会場： 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
東京都千代田区紀尾井町1-3
これまでGIZMARTで取り扱ってきたプロダクトのタッチ＆トライはもちろん、お届け直前の「Nape Pro」も複数台展示。実際の使い心地を確認していただくことが可能です。
2月の寒さも和らいで、そろそろ春の足音が感じられるようになってきました。夜のお散歩がてら、ちょっと寄り道していってください。ちょっとだけ未来のガジェットを楽しんでいただけます。あ、入場にお代はかかりません。お気軽にお立ち寄りください。
展示製品のラインナップ
イベントで展示する製品ラインナップは、現在は以下のとおりです。
■Nape Pro
記念すべきギズマート第1弾商品。スティック状のボディを備えた小型のトラックボールで、たてよこナナメどの方向でも使えます。いろんなキーボードと付き合える、八方美人なやつです。
好評につき第2弾。デスクワーク3種の神器が一気に揃う「Nape Proスターターキット」爆誕 ｜ CoSTORY
■StarV Air2
スマートフォンと通信し、視界にテキストやアイコンを表示することで情報をお届けするスマートグラス。外国語をリアルタイムで字幕にするリアルタイム翻訳があれは海外旅行も安心です。
新世代のスマートグラス。日常にAIを溶け込ませる「StarV Air2」 ｜ CoSTORY
■ MAGIC MIC III
100gを切る超軽量ヘッドセット。マイクのノイズキャンセリングがとにかく強力で、まわりがガヤつくオフィスやカフェでも、AIがあなたの声だけをキレイに切り出してくれます。
オンラインMTGの気まずいミュート、もうやめない？ “いつでもどこでも” 会話に参加できるストレスフリーなヘッドセット ｜ CoSTORY
■ YPS-S800
オフィスワークやゲームに使えるメッシュチェア。早割なら4万円を切るお手頃さながら、腰を支える左右分割型のランバーサポート、跳ね上げ式のアームレスト、上下に動く背もたれなど、ギミックもりだくさん。
一日中座る人の、ちょうどいい答え。24時間使えるワークチェア｢YPS-S800｣ ｜ CoSTORY
すでにGIZMARTで購入できるプロダクトがおもですが、企画段階のプロダクトも展示する予定です。情報が更新され次第、この記事を更新する形でお伝えする予定です。
このイベントを通して「新しいガジェット＆プロダクトっておもしろい！」を、みなさんと共有したい。ギズモード編集部一同、みなさまにお会いできることを楽しみにしております。
【入場無料】GIZMARTスプリングフェア