寺西が2回をパーフェクトに抑える快投

オリックスの寺西成騎投手は2日、京セラドームで行われた野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合で衝撃の投球を披露した。打者6人をパーフェクト。大谷翔平投手（ドジャース）らMLB勢も制圧しネットでは「寺西くんえげつない」「寺西ってこんなバケモンじゃなかったろ」と驚きの声が上がった。

この日から侍ジャパンはメジャー組の出場が解禁。2番・大谷、3番・鈴木誠也外野手（カブス）、4番・村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、5番・吉田正尚外野手（レッドソックス）と4人のメジャーリーガーが並んだが動じなかった。

初回に近藤健介外野手（ソフトバンク）を空振り三振、大谷を151キロ直球で左飛に仕留めた。3番の鈴木も遊撃へのフライで詰まらせた。2回も村上を三振、吉田を三飛、佐藤輝明内野手（阪神）を三振に仕留めた。その後、球団を通じて「すごいバッターが並ぶ打線と対戦することができて楽しかったですし、しっかりと自分の持ち味を出すことはできたと思います」とコメントした。

メジャーリーガーを制圧した2年目の23歳にネットも注目。SNSでは「寺西成騎が世界に見つかってしまった……」「寺西なにもんだ!?? と思って調べた」「寺西成騎て何者なんだ!?」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）