「防災講座」は建前だった…夫の嘘を暴いた探偵の調査報告と、問い詰めた妻が見た“夫の豹変”

探偵事務所PIOが公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】夫が豹変…静かな非常事態」と題した動画を公開した。動画では、夫の不審な外出理由であった「防災講座」の裏に隠された不貞行為の実態と、事実発覚後に依頼者を襲った衝撃的な展開が明かされている。



事の発端は、36歳の妻からの「夫の浮気調査をお願いしたい」という依頼だった。依頼者によると、面倒見が良く外交的な夫は、最近になって市が主催する「防災講座」に参加し始め、週末に家を空けることが増えたという。帰宅が遅い日もあり、夫は「有志で集まって非常事態の計画を立てている」と説明していたが、近所の住人から「夫が女性と親しげに歩いているのを見た」という報告を受け、疑念を抱いた妻が調査を依頼するに至った。



調査当日、夫は確かに防災講座が行われる集会所へ向かったが、講座終了後に事態は動く。夫はそのまま帰宅せず電車で移動し、別の駅で一人の女性と合流。二人は腕を組み、慣れた様子でホテル街へと消えていった。後日、探偵から報告書と証拠映像を見せられた依頼者は「信じられない」「ありえないでしょ」と絶句。「子供もいるのにおかしくないですか？」「何やってんの？」と、夫の裏切り行為に憤りを露わにした。調査の結果、相手の女性も同じ防災講座の受講者であることが判明。講座への参加は事実だったものの、それは密会のための巧妙な「建前」に過ぎなかったのだ。



動画の終盤では、調査から7ヶ月後に依頼者から探偵へ寄せられた「事後報告」の電話音声が公開された。依頼者が調査結果を突きつけて夫と話し合いを行った際、夫の態度は一変したという。「今まで見たことないような豹変」をし、強い口調で詰め寄られた依頼者は「私と子供の命の危険を感じるような恐怖」を覚え、その日は子供と共に実家へ避難せざるを得なかったと語る。



最終的に夫とは離婚が成立し、夫と不倫相手の双方から慰謝料が支払われたとのこと。また、不倫相手の女性も既婚者であり、この一件により離婚に至ったという。一見真面目な活動を隠れ蓑にした不貞行為と、その発覚が招いた家庭崩壊の現実が生々しく記録された内容となっている。