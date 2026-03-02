この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『現実か！？』お台場ガンダムに外国人が完全フリーズ」と題した動画を公開した。投稿者のJukiaが、来日直後のオーストラリア人男性2人をアテンドし、東京観光や日本食の“おもてなし”を通じて交流を深める様子が収められている。



企画は空港でJukiaが声をかけるところからスタート。快く応じたシドニー出身の大学生2人組は、円安の影響や距離の近さを理由に日本旅行を決めたという。車内では「富士山が見たい」「JDM（日本国内市場）車が好きだ」と日本への興味を語り、目的地をお台場に定めた。



お台場に到着すると、まずはユニクロでダウンジャケットを購入。「オーストラリアより安い」と喜び、お揃いのジャケットを着て上機嫌な様子を見せた。その後、実物大ユニコーンガンダムの足元に到着すると、2人は「おいおいデカすぎだろ！」「クレイジーだよ」と空を見上げ、その圧倒的なスケールに言葉を失っていた。また、お台場の自由の女神とレインボーブリッジを背景に、「シドニーのハーバーブリッジみたいだ」と故郷を重ね合わせる一幕もあった。



夕食は東京駅構内のとんかつ店へ。ロースかつ、ヒレかつ、カキフライを注文し、シェアすることになった。初めてカキフライを口にした彼らは、目を見開き「口の中で溶けてなくなった」「柔らかすぎる」と絶賛。「新しいお気に入りを見つけたよ」と箸が止まらない様子だったが、慣れない箸使いに苦戦する場面も。ご飯に箸を突き刺そうとした際には、Jukiaが「日本では行儀が良くないとされているんだ」と優しく教え、食前の「いただきます」や食後の「ごちそうさま」といった日本の食文化も伝授された。



帰り道、Jukiaから旅の便利グッズとしてカイロやホットアイマスクをプレゼントされると、2人は「最高な日だった」「なにもかもありがとう」と深い感謝を述べ、笑顔でホテルへと向かった。



