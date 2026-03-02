この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

銀行口座は「メイン・サブ・貯金用」に分けるべき YouTubeチャンネル「家計の味方」が解説する、証券口座連携で金利を最大化する戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新】銀行口座の使い分け方（メイン口座・サブ口座・貯金用口座）とおすすめ銀行口座を個別解説！メインは証券口座との相性、サブは高還元、貯金用は高金利で選ぼう！【PR】」を公開した。

動画では、銀行口座を「メイン口座」「サブ口座」「貯金用口座」の3つに分類し、それぞれの役割に応じた最適な銀行の選び方を解説。特に資産形成において重要となる、証券口座との相性を軸にしたメイン口座の選定について詳しく紹介している。



「家計の味方」はまず、給与や年金の受け取り、クレジットカードの引き落とし、証券口座への入金など資金が集まる「メイン口座」について、「NISAやiDeCoを開設したメインの証券口座に合わせて選ぶこと」を推奨した。具体的には、SBI証券を利用しているならSBI新生銀行、楽天証券なら楽天銀行、三菱UFJ eスマート証券ならauじぶん銀行といった組み合わせが挙げられる。これらの銀行は対象の証券口座と連携することで、普通預金金利の優遇や、ATM・振込手数料の無料回数が増えるランク制度の恩恵を受けやすくなるためだ。特にSBI新生銀行は、SBI証券との連携だけで最上位ランクが適用され、手数料無料回数が増えるなどのメリットがあるという。



次に「サブ口座」については、ポイントや現金の還元が多い銀行や、メイン口座の弱点を補完する銀行を選ぶべきだとした。例として、三井住友銀行のOlive口座や、Vポイントが貯まるV NEOBANK、JR東日本グループのJRE BANKなどが紹介された。特にJRE BANKは、預金残高などの条件を満たすことでJR東日本の運賃4割引券がもらえる特典があり、鉄道利用者には大きなメリットとなる。



最後に「貯金用口座」は、単純に普通預金金利が高い銀行を選ぶことが重要だと語る。山陰合同銀行のDanDan Bankや島根銀行のスマートフォン支店「しまホ！」、東京スター銀行などが候補として挙げられた。また、銀行ではないが、Visaプリペイドカードの「IDARE」も、チャージ残高に対して年率2%相当のポイントが付与されるため、貯金用口座としての活用が可能だと紹介している。ただし、「貯金用口座を保有する目的は、お金をがっつり増やすことではありません」と釘を刺し、あくまで生活防衛資金や旅行費用の積立場所として活用し、資産を増やす目的にはNISAやiDeCoでの投資を優先すべきだと補足した。



銀行口座を用途別に使い分けることで、金利、利便性、還元の恩恵を最大化できる。特にメイン口座と証券口座の連携は資産形成の基盤となるため、自身の利用状況に合わせて見直すことが重要である。