水ダウ婚のネルソンズ青山、キャラ迷走？「フワフワして…」 相方・芸人仲間にも秘密貫く
お笑いコンビ・ジェラードン、お笑いトリオ・ネルソンズによるユニットライブ『ジェネレーソンズ全国ツアー2026』の取材会が2日、都内で行われた。2月25日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）にて、プロポーズドッキリが成功を収め、結婚したネルソンズ・青山フォール勝ち（40）が、大きな反響を呼んでから1週間あまりが経過した、今の本音を打ち明けた。
【集合ショット】カワイイ！仲良く肩を組むジェネレーソンズ
報道陣から、結婚を祝福された青山は「ネットではたくさん祝福してもらっているんですけど、劇場でそれを感じることがなくて…。ネットで見る反応と対面する人との温度差を感じています。ネットは10分に1回エゴサしています。祝福してもらうために、今回全国を回ろうと思っているので、見に来て、祝福してほしいです」と笑いを交えてコメント。『水ダウ』のすごさも実感したようで「踊ってネタバラシ受けた時もまったく理解できなくて。スタジオで見て、全部理解した。自分見て泣いたの初めてで。やっぱりすごいなと思いました。こんなことしていたんだって」としみじみと口にした。
『水ダウ』でフラッシュモブを披露した理由については「もともと妻から言われていて。してほしいと。そういう明るい妻でして（笑）。僕は、妻が喜んでくれると思っていたので、やったという。プライベートでは絶対できない」と言葉を選びながら回顧。一方で『マルコポロリ！』（カンテレ）でも、また違った面白さを引き出されていたことから「僕もどうしたらいいかわからない。変なところをピックアップされたり、プロポーズやっているところを見せたり。場所によって、言われることが違うので、今もなんですけど、フワフワして定まっていない。おめでとうって言われても、素直に喜べない」との戸惑いも口にした。
親交のある5人だからこそ、舞台裏のトークも弾み、和田まんじゅうが「（水ダウ収録中に）岸が泣いてなくて。終わった後に、青山がそのことを言っていました」とぶっちゃけると、岸健之助が「その前のフラッシュモブ入る時が面白すぎて。あそこキレキレでしたよね。あれが僕的には…ジーンとはきていますけど、涙までは」と笑わせた。
青山は「かみちぃさんに、フラッシュモブのステップだけ見てもらっていたんですよ」と明かすも、具体的な内容については相方同様、秘密を貫いていたようで「そこは完全に隠すっていう話だったので。『新しいカギ』に出るのかって思われていたんです」とニヤリ。今回の全国ツアーにも弾みになりそうだが、かみちぃが「（水ダウの）オンエア見て、今回のツアーは完全に青山だなと。青山でチケットの枚数を上げていこうと。青山のアクスタが爆売れするんじゃないか」と期待すると、青山は「初めて5人既婚状態で…なんかそういうコントやりましょう。既婚者コント！」とノリノリだった。
『水ダウ』では「サプライズのためにプロポーズができない青山」と「プロポーズをなんとか引き出したい彼女のチサトさん」という、ダブルプロポーズドッキリで進行。2人の出会いは13年前。青山がアルバイトをしていたバーに、後からバイトとして入ってきたのが後に彼女となるチサトさんだった。放送には、チサトさんも顔出しで出演を果たした。
番組内では、チサトさんが中学生3年生の息子・カナトくんのシングルマザーであることも明らかに。終盤では、青山、チサトさん、カナトくんの3人に対する”サプライズ”も用意されており、スタジオでは笑いと感動の展開に。事前に練習してきたフラッシュモブのダンスを披露した後、青山は涙を浮かべながら、チサトさんへの思いがこもった手紙を読み上げた。「ちぃの人生とカナトの人生はオレが背負う、必ず幸せにする。これからオレは、一生かけて、ちぃとカナトを幸せにします。僕と結婚してください」とプロポーズすると、チサトさんも「はい。ありがとう」と応じて、見事に成功を収めた。
同ツアーは、27日の東京・六本木公演を皮切りに、宮城、沖縄、北海道、山口、宮崎、愛知、大阪、島根、ファイナルとなる東京・有楽町公演まで、全国10都市を巡回。過去最大規模の開催となる。
