２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では中国戦で大会初勝利を挙げ、すがすがしいスポーツマンシップでも注目を浴びたチェコ代表が、東京ドームに帰ってくる。

初出場だった前回大会に続いて指揮を執るパベル・ハジム監督（５４）が読売新聞のインタビューに応じ、５日に開幕する大会への意気込みを語った。（聞き手・岡花拓也）

世界最強の侍ジャパンとの対戦はギフト

２月２０日に来日し、宮崎県内で調整を進めてきた。「この大会に向けて投手力を強化してきた。９０マイル（約１４５キロ）を投げる投手が８人もいる。（層は）過去最高レベルだ」と自信を見せる。キープレーヤーには、昨年６月までオイシックスに所属した長身右腕パディシャークを挙げた。

打線は、米大リーグでの経験があり前回の主力だったソガードが負傷欠場となった一方、米オリオールズでメジャーの舞台にも立ったバブラが代表入り。昨季まで巨人でプレーしたフルプも、左手の手術をした影響でこの冬は苦しんだというが、指揮官は「状態が良くなればＷＢＣで活躍するだろう」と期待する。

３年前はメンバーの多くが会社員や消防士などの本業を持ちながらプレーするアマチュア選手だった。ハジム氏自身も神経内科医の顔を持つ。今回も「二刀流」の選手は多いが、チェコ野球界を取り巻く環境には変化が見られ、「野球を始める子どもが増え、野球のファンも１０倍ほど増えた」と実感を込める。また、世界のスターが参加するＷＢＣの存在は、「若手の大きな士気につながった」と、今回の代表に２３歳以下の選手が多く名を連ねた。

前回大会では、「必勝」と書かれた鉢巻きをして記者会見に出席し、日本人の心をつかんだ。日本との絆は今も強く、宮崎キャンプでは大手会計事務所「ＫＰＭＧジャパン」から寄贈されたピッチングマシンで打撃練習に励む。胸にカタカナで「チェコ」の文字が入ったユニホームも、話題を集めそうだ。

１次ラウンドＣ組では韓国、豪州、台湾、日本の順に顔を合わせる。「まずは最初の３試合に集中する。世界最強の侍ジャパンとの対戦はギフト。９イニング全力を尽くし、ファンを勇気づけられる試合をしたい」と語った。