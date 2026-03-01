＜同居に反対！＞結婚する息子が「実家に住まわせて」と言い出した…親を頼って家事をさせる気？
わが子が大きくなって、新しい家庭を築く……それは親にとって幸せそのものでしょう。ところが思いもよらない提案を突然されたら驚いてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんは息子さんから「同居したい」と主張されて、驚いてしまったようです。
『義母になる立場の者です。息子の結婚が決まりましたが「同居したい」と言い出して困っています』
「不規則なシフトで大変だから、親の手助けが欲しい」と、同居を提案された投稿者さん。しかし投稿者さんとしては、新婚でいきなり同居なんて無謀だと考えているようです。彼女とも一度直接話したいと主張してみたものの、息子さんからは「そんな必要ない」と一蹴されてしまいました。投稿者さんはかなり強めに同居を反対しましたが、息子さんはなかなか納得しません。投稿者さんとしても彼女と揉めたくないからこそ悩んでいるのでしょうね。
『夫婦だけで生活できないなら結婚はまだ早いってことでしょう』
『息子さん、きっと家事分担したくないんでしょうね。今まで通り上げ膳据え膳で何もかもやってもらいたいんでしょう。これで子どもでもできたら投稿者さんの負担が増えるだけですよ。2人だけでまず生活をして、家を回すためにはどんなことをしなくてはいけないのかを知るべきだと思います』
『同居したら、投稿者さんは毎日の食事とお弁当作り、お風呂を沸かすこと、掃除、洗濯……くらいはやらされそうだなー。プラス子どもが生まれたら育児ほぼ全般ね』
ママたちからは「息子さんは家事を分担したくないんじゃない？」と鋭い指摘が寄せられました。息子さんが求めている手助けとは、自立した夫婦2人が支え合うための補助ではなく、親という便利な「家事ロボット」ではないか、と考えられたのでしょう。親をあてにしなければ成り立たない生活なら、それはまだ家族をつくる準備ができていない証拠だとの意見には、思わず頷いてしまいますね。
『会社の同僚が息子夫婦と同居した。お嫁さんがサービス業で、ほとんど家にいない。掃除・洗濯・食事の用意など、家事すべて同僚が負担。お嫁さんに朝食の用意をお願いしても起きてこないんだって。投稿者さんもそうなりそう』
実際に「結婚後いきなり同居」を始めた同僚を見たことがある、と話してくれたママもいました。若い2人の家事をすべて押しつけられて、家事分担をお願いしても知らんぷり……。これでは心も体も疲れてしまいますし、親子関係も悪くなってしまいそうです。
彼女は同居したいの？息子の話を鵜呑みにしないで
『息子さん、彼女には「親が同居しろってうるさくて〜」とか都合よく言ってそう。必ず彼女本人の気持ちを確認したほうがいいよ』
『息子さんの考えはどうでもいい。「彼女の口から聞かない以上、同居は無理」って言えばいい』
『うちの実家も同じ状況だったよ。話し合いもなく息子たちだけで決めて、伝言ゲームだった実家は失敗しました。寄生したら最後。何があっても出て行きません』
ひょっとしたら息子さんは彼女に対しては「親が同居を望んでいる」と、まったく違うことを吹き込んでいる可能性すらあります。お互いに「したくない同居」を無理に始めても、なかなかうまくはいかないでしょう。またママたちが指摘する通り、間に息子さんを挟んだ「伝言ゲーム」は極めて危険です。もし彼女が本当は同居を嫌がっている場合、義母になる投稿者さんに直接「同居なんて嫌です」と拒絶するのは、あまりにハードルが高いでしょう。彼女に悪役を演じさせるのではなく、投稿者さん側が「私たちの生活に他人が入り込んでほしくない」と断固拒否することが、実は彼女を守ることにもつながるかもしれませんね。
「親ありきなら結婚はまだ早い」とハッキリ言おう
息子さんを説得し、親離れさせるには、具体的にどうするべきでしょうか。大切なのは投稿者さんが「鬼義母」になることを恐れず、毅然とした態度を貫くことだと指摘されました。
『「私は同居なんてゴメンだよ！ もしどうしても困ったときはできる範囲で手助けするけど、まずは自分たちでやってみないことには始まらないよ！」って言うかな』
『好きな家具や食器を揃えるのも新婚さんの楽しみなんだから、彼女にそれをさせてあげたいよね。あと最初から親を頼る結婚ならやめたほうがいい』
『「自立できないなら結婚なんかするな」って言えばいいよ。突き放して2人で生活させる道を選択させよう。たとえ初めは不満をもたれたとしても、必ず投稿者さんに感謝する日がくるよ』
今ここで突き放すことは、いわば将来の良好な関係を築くための前段階です。新婚時代に2人きりで苦労して、家事を分担して、生活をやりくりする経験こそが夫婦の絆を強くするのではないでしょうか。最初から親が介入してしまったら、息子さんはいつまでも夫や父としての自覚をもてないまま、大きな子どもとして家に留まってしまう可能性だってあります。「同居が結婚の条件なら、この結婚は認めない」くらいの強気で接していいのかもしれません。
親には親の人生があり、24時間営業の家事代行業者ではないはずです。投稿者さんが自分自身の時間を大切にして「他人と住むのは嫌」とはっきり意思表示をすることは、決してわがままではありません。「結婚するならまずは2人で頑張りなさい」と厳しく伝えることが、息子さんや彼女、そして投稿者さんの3人が幸せになれる道でしょう。