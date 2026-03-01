パソコン（PC）およびモバイル機器などを扱うASUS JAPAN（エイスース・ジャパン）は、「KOJIMA PRODUCTIONS（コジマプロダクション）」コラボレーションモデルのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」などのゲーミング関連機器各種を、2026年3月6日に全国の家電量販店などで発売する。

それに先だち、2月24日から予約受付を行っている。

ヘッドセットやマウスなども同時発売

同社のゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」設立20周年を記念し、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が設立した「KOJIMA PRODUCTIONS」とのコラボレーションが実現。

2 in 1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」は、同ブランドのゲーミングノートPCでは初だというカーボンファイバーを使用する。

コジマプロダクションのシンボル「ルーデンス」が装備するガジェットというコンセプトのもと、本体を保護する専用ハードケースやACアダプター、ユーティリティアプリ「Armoury Crate」のユーザーインターフェースなどをデザインしている。

購入者限定特典として、3月19日発売の「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」PC版が同日から利用できるようになる。

デタッチャブルキーボードは日本語/英語配列が選択可能だ。

カラーはデセニウムゴールド。

価格は73万9800円（税込）。

このほか、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II‑KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin‑KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」も同時発売する。