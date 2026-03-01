ついに大容量サイズ出たよ〜！従来品よりコスパいいじゃん！常備しときたい100均便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で油の処理に欠かせない便利グッズを発見。わた状の廃油処理グッズで、以前にも似たような商品が出て話題になりましたが、なんとこちらはコスパも使い勝手もアップしている様子。ダイソーさんの企業努力には頭が上がりません…詳しくチェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：廃油を吸収する白わた

価格：￥220（税込）

内容量：30g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480779119

油の処理に欠かせない！ダイソーでお得な白わたを発見

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で油の処理がラクちんになる便利グッズを発見！その名も『廃油を吸収する白わた』。30g入りでお値段は￥220（税込）でした。

以前ダイソーで「わたぐも 油吸着材（ナノ繊維）」という似たような商品が話題になりました。そちらは約12g入りで￥110（税込）。そのため、わたぐもを2つ（約24g）買うよりも、この白わたを1つ（約30g）買った方が約6g分お得なんです。

また、わたぐもは1枚で約600mlの油を吸収できるので、2枚で約1200ml。一方、白わたは1袋で約1500mlの油の吸収が可能です。同じ220円分なら、白わたの方が約300ml多く油の処理ができるわけです。フライパンで唐揚げやとんかつなどの、少量の揚げ物1回分くらい多く処理できますね！

ダイソーの『廃油を吸収する白わた』を実際に使ってみた！

使い方はまず、白わたを必要量ちぎってほぐします。

調理器具などが常温まで冷めた状態で、白わたに油を吸収させます。使用後は可燃ごみとして処分できるからラクちん♪お住まいの自治体によってはルールが異なる場合があるので、廃棄前に確認してみてくださいね。

そしてこちらの商品。なんとパッケージの上部にチャックが付いているので、保管に便利なんです。従来品に比べて使い勝手がアップしているので、これはダイソーで見かけたら即カゴIN推奨ですよ。

今回はダイソーの『廃油を吸収する白わた』をご紹介しました。

企業努力が垣間見えるダイソーのキッチングッズ。常備しておきたい便利さなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。