自宅の冷凍庫で作った氷っていつも白く濁っていますよね。

その正体は水に含まれる空気や不純物なのですが、溶けると飲み物に混ざって雑味の一因になる場合も。

ということで今回は「BROOKLYN REAL ICE」をご紹介。直径6cmのクリアな丸氷を自宅で簡単に作れるので、晩酌がちょっとリッチな一杯にレベルアップできますよ。

おトクな先行セール情報もあったので、さっそく詳しく見ていきましょう。

ゆっくり凍らせるのがポイント

バーでいただく一杯は美しい氷でも演出されていますよね。あの大きな氷は見た目にはもちろん、溶けにくいといった機能性も兼ね備えているんです。

一方で冷蔵庫の製氷機能はスピード優先。不純物や空気が混ざったまま凍るので白く濁りがち。

「BROOKLYN REAL ICE」をはじめとした透明氷メーカーの仕組みがこちら。水が凍る部分やスピードが調整されているので、不純物や空気が逃げやすいのがポイントです。

一方で作り方は簡単。本体に水を満たしてセットし、後は冷凍庫に入れて18〜24時間待つのみ。

製氷皿で作るより時間はかかる点がデメリットですが、その分だけ透明度の高い氷が生まれます。

こだわりの直径6cm

サイズは直径6cm。バーでも使われる本格的な大きさでロックグラスやタンブラーにもぴったり。

不純物が少なく大きい氷は溶けにくいのもポイント。飲み物の味を薄めにくいので、お酒だけでなくアイスコーヒーなども風味豊かに楽しめますよ。

本体はゆっくり凍らせるための断熱素材も活用しているので、本体ごと持ち出せばアウトドアにも使えるそう。

2カラー×2サイズ

サイズはSingle（1回で1個）とDuo（1回で2個）の2種類。冷凍スペースが少ない場合はSingleの方が使いやすそうですが、余裕があればDuoでガンガン作って溜めておきたいですね。

執筆時点ではSingle Setが30％OFFの4,180円（税・送料込）からオーダー可能でした。

まだまだ寒い季節ですが、暖かい部屋でキュッと冷えた一杯もプチ贅沢で良さげじゃないですか？ 手元に届く頃には気温も上がっていると思うので、ぜひチェックしてみてください。

