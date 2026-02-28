Image: BASICO

現代において、私たちがバッグに求めるのは「ロゴやブランドの権威」ではなく「長く使いたくなるスタンダードさ」ではないでしょうか。

BASICOが手掛けるショルダーバッグ「messenger」は、その価値観に寄り添う一品です。上質なゴートレザーの風合いを活かしつつ、撥水性やメンテナンス性、さらには利き手を選ばない設計など、使い手の動線を徹底的に計算。過度な主張を削ぎ落とした先に残った、圧倒的な「使い心地」の正体に迫ります。

ロゴに頼らず「本質」で語る誠実さ

Image: BASICO

「messenger」の詳細を紐解いていくにあたって、まず目を引くのが質感と機能の高度な共存です。メイン素材には、軽量で強靭なゴートレザー（山羊革）を採用。さらに撥水加工を施すことで、レザーバッグの弱点である雨の日の不安を和らげています。

特筆すべきは、ブランドを誇示するのではなく、長く愛用されることを前提とした姿勢です。購入後の修理受付などアフターサービスも充実しており、単なる消費財ではなく、人生長く使い続ける前提で作られています。

華美なデザインやネームバリューではなく、素材と設計で信頼を構築する。そのストイックな作り込みに、大人の余裕を感じます。

生活動線に最適化されたデザイン

Image: BASICO

そんな誠実な作り込みは、細部の使い勝手にも貫かれています。

その象徴的な例が、ファスナーの開閉方向を選択できる仕様。斜めがけした状態でのアクセスのしやすさは、日々の小さなストレスを軽減してくれそうです。

Image: BASICO

さらに、フロント部分に集約された3つの多機能ポケットの配置にも、細部まで配慮が行き届いている印象。

頻繁に出し入れするスマホやパスケースを迷わず手に取れる「ショートカットポケット」を筆頭に、貴重品を安全かつスマートに守る「フラットジップポケット」、さらには350mlペットボトルや折り畳み傘の収納にも最適な「横長ポケット」が、使いやすい位置に配置されています。

Image: BASICO

さらに、片手で開閉可能なマグネットフラップや、掴みやすい大きめのスライダー、ポケットを開けやすくするレザータブなど、細かなパーツ選びに至るまで、使い手の所作への深い洞察が見て取れます。

余裕を生む計算された収納力

Image: BASICO

あらゆる荷物をスマートに飲み込む懐の広さも見逃せません。

スマートな見た目からは意外なことに、500mlのペットボトルなら最大で5本程度入るキャパシティを誇り、カメラバッグとしても重宝します。

Image: BASICO

レザーバッグながらも本体重量600gの軽さを誇り、荷物が増えても負担になりにくいのも嬉しいところ。見た目はミニマル、中身はマキシマムのバランスが、持ち主の所作をより軽やかに、スマートに変えてくれるでしょう。

プロジェクトページでは、ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだたくさん紹介されています。気になった方は、ぜひ下記のリンクからチェックしてみてください。

Image: BASICO

