＜歌声分析＞

アーティストの魅力を語るうえで、楽曲だけでなく“歌声”そのものに宿る個性にフォーカスする連載「歌声分析」。声をひとつの“楽器”として捉え、音楽表現にどのような輪郭を与えているのかを掘り下げていく本連載では、技術的な視点からさまざまなアーティストの歌声を紐解いていく。

連載第9回目となる今回は、モーニング娘。'26の小田さくらを取り上げたい。

■編成の変化にも揺るがない、“密度”が生むグループの強固な基準線

2月13日にハロー！プロジェクトの全楽曲がサブスク解禁され、あらためてその歩みが横断的に聴かれている。時間を超えて再生された時、そこに浮かび上がるのは楽曲そのものだけではない。歴代のセンターや“エース”と呼ばれたメンバーの歌声の違い、そして変遷だ。

デビュー当時から高い歌唱力を備え、その変遷がもっとも鮮明にたどることのできる存在がモーニング娘。'26の小田さくらだ。

彼女の魅力は、“声の密度”にあると筆者は考える。ブレスを含ませても息が漏れず、ニュアンスで母音を抜いても音が痩せず、ロングトーンも揺れることはない。音を太くするのではなく、その内部に空洞を作らない。そのため、フレーズの運び方やアプローチが変わっても、声の厚みと輪郭は一定に保たれる。小田の声は楽曲の上でブレにくい“基準線”として機能し、編成が変わっても音像の重心が安定するのだ。

『Help me!!』（2013年）は小田にとってグループ加入後最初の参加シングルであり、小田のデビュー作でもある。当時のグループには、甘い声を高精度で響かせる田中れいな、広いレンジとダンススキルで中心に立っていた鞘師里保という強靭な軸があった。その中で小田がサビを任されたという事実は、彼女の実力を証明する象徴的な出来事である。高音でも細くならず、音程が揺れることはない。ロングトーンも均一に伸ばし、音符を正確に置いて伸ばす。表情の振れ幅はまだ大きくはなかったが、歌の骨格を崩さない安定感がすでに備わっていた。

続くシングル『ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない』（2013年）の「ブレインストーミング」では〈見得を切れ〉というフレーズを担当し、中低音域を確実に鳴らした。ここで注目したいのは、子音と母音の音圧が一定であること。小田の歌には、デビュー直後から“整える力”が機能していたことがわかる。

時を経て、ジャジーな趣もあるダンサブルな「セクシーキャットの演説」（2017年）では、その密度が表現へと転じた。〈セクシーキャットになれたら／夜中もふざけてじゃれあったりしたい〉という部分では、母音にわずかにしゃくるようなニュアンスを加え、キュートさとリズム感を両立させている。台詞のような〈本気で挑めば勝てるのよ〉も、子音に重心を置き、中低音で平坦な旋律をクリアに立ち上がらせている。音程の安定を保ちながら質感を変えることで、楽曲に陰影を与えていることがわかるだろう。密度があるからこそ、声色の変化が単なる装飾ではなく、楽曲を象徴する“表情”になるのだ。

2020年にYouTubeチャンネル「OMAKE CHANNEL」で公開されたソロアカペラの「Be Alive」（2012年）は、小田がモーニング娘。のオーディションの際に歌唱した、本人にとっても思い入れの深い曲だ（※1）。発音は柔らかいが、ブレスが先行せず、言葉の輪郭がきれいに立ち上がっている。そして音程の芯がぶれないため、メロディもまっすぐ立つ。声質が、歌そのものの強度になっているのだ。

■「KOKORO&KARADA」「Wake-up Call」……目まぐるしい展開に埋もれない歌声

「KOKORO&KARADA」（2020年）では、“歌う人”から“曲の基準になる人”へと役割が変化している。透明度を保ったまま湿度を帯びた声は、楽曲の艶と直結する。多人数体制の中でユニゾンの精度と役割分担を求められる環境が、声質そのもののコントロールを磨いたのだろう。ユニゾンで音程を整え、転調でマイクリレーの起点となり、ソロパートで楽曲の重心を固定する。〈KIMIGA感じるまま〉で見せるファルセットや、その上の高音でも言葉終わりまで響きを保つスキルは、小田さくらだからこそ成立するアプローチだ。小田は、ファンの間では歌姫や歌声モンスターとも称されるが、まさに“モンスター”だと思わせる瞬間が詰まっている。

「Wake-up Call～目覚めるとき～」（2023年）は、リズムが目まぐるしく変わるアップチューン。情報量の多い編成の中でも、小田はユニゾンで埋もれない。〈可愛く（可愛く）／カッコよく（カッコよく）／あざとく（あざとく）／妖しく（妖しく）〉のマイクリレーでは〈妖しく〉を担当し、声の重心を低く置くだけでグッと世界観を切り替える。終盤の高音域のロングトーンでは、他メンバーがストレートに音圧で表現する中、あえて声量を抑え、響きの質を変えている。その対比が、楽曲の終盤にそれまでとは違った重心を生み出し、小田の歌声の密度という特性を際立たせる。人数の多さを活かした構成の中で、基準線としての役割がより鮮明になっているはずだ。

「恋愛レボリューション21」（2000年）は、モーニング娘。の代表曲だ。2024年に「THE FIRST TAKE」で披露された際、冒頭を歌い出したのは小田含む三名。その中でも小田は音程を正しく鳴らし、歌の土台を提示する。彼女の声によって、曲の輪郭が定まる感覚さえある。その揺るがない密度が、最初に曲を支えてているのだ。

モーニング娘。'26にとって小田さくらとは、楽曲を支える支柱だ。スター中心の構造から複数の個性を並立させるというグループのあり方へ移行する中で、彼女は常に基準値として機能してきた。密度という武器は、華やかさとは異なる説得力を生む。2026年をもってグループおよびハロー！プロジェクトからの卒業を発表した小田。その揺らがない声が、個としてどのような音像を描くのか。これまでグループの重心を担ってきた基準線が、次にどこで活躍するのかを見てみたい。

※1：https://ameblo.jp/morningmusume-10ki/entry-12597064777.html

（文＝伊藤亜希）