この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資最前線を解説！『実は建築費高騰でも買える！2026年の今「利回り7%」で新築アパートを購入するには！？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『実は建築費高騰でも買える！2026年の今「利回り7%」で新築アパートを購入するには！？』は、建築費上昇が続く局面でもなお、新築アパートで利回り7%台を実現した事例が複数存在するという現実を提示する内容である。解説するのは不動産投資アドバイザー・木村洸士氏。直近1か月で報告された36件の購入実績をもとに、市場の温度感を具体的に読み解いていく。



内訳を見ると、新築アパート7件、築浅6件、築20年以上の中古アパート9件、中古戸建13件に加え、区分マンション1件と分散している。特定の種別に偏ることなく成果が出ている点が特徴だ。新築では7件中4件が利回り7%台、6%台も複数確認された。エリアも首都圏に限定されず、東北や関西まで広がる。金融機関も一行集中ではなく、複数行が関与している。



注目すべきは融資割合である。融資利用案件のうち、フルローンおよびオーバーローンが多数を占め、90%以上の融資を含めると全体の約75%に達した。自己資金を厚く投下しなければならないという先入観とは異なる動きが確認できる。



さらに築古アパートでは、単純な利回りだけでなく土地割合に着目した取得事例が紹介された。購入価格の相当部分を土地が占めるケースでは、収益と資産の両面から評価する視点が重要になる。動画内では、石川県や岐阜県の具体例を用い、家賃収入、返済、経費、売却想定までを一連で試算している。数字の積み上げによって投資全体像が立体的に示される点が印象的だ。



また、auじぶん銀行をはじめとする金融機関の動向にも言及がある。融資の可否は物件だけでなく、金融機関ごとの傾向把握が鍵になるという整理だ。単発情報ではなく、複数事例の集合として眺めることで、市況の輪郭が浮かび上がる。



建築費高騰という逆風の中でも、実際にどのような条件で取引が成立しているのか。本編では数値を交えながら詳細に検証している。表面的な悲観論では見えにくい現在地を把握する材料として、全体像を確認しておきたい内容である。