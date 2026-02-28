2·î¤Î²È¤ä¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢´¨¤¹¤®ÌäÂê¡£¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±ÃÈË¼¡É¤·¤Æ¤ß¤¿
´¨¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£2·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¸µ¤À¤±Îä¤¨¤ë¡×¤È¤«¡¢Ï²¼¤äÀöÌÌ½ê¤¬Ì¯¤Ë´¨¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤Ê¤Ä¤é¤µ¡É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð²ò·è¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬ÃÈ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¨ÃÈº¹¤â½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÃå¤ëÃÈË¼¡É¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Î´¨¤¤¾ì½ê¤È¡¢Ìë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¿ôÊ¬¤À¤±³°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢´¨¤µ¤¬¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤°
ÉáÃÊ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤¬¤Þ¤ºÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡ÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢´¨¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃåÍÑ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±©¿¥¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³°µ¤¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Ç®¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤ËÇ®¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ê¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºî¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï5ÁØ¹½Â¤¤Ç¡¢ÂÎÇ®¤ÇÃÈ¤á¤¿¶õµ¤¤òÂÚÎ±¤µ¤»¤ëÀß·×¤È¤Î¤³¤È¡£Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¡¢°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃæÌÊ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¹¥¿¼Ò¤Î¥µ¡¼¥â¥é¥¤¥È¤ò200g/Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤ÊËÉ´¨¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÎÃæÌÊ¤¬40¡Á120g/Ö¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤ÎÏÃ¤â¤µ¤é¤Ã¤È¡£¥á¡¼¥«¡¼µºÜ¤Ç¤Ï¡¢JIS»î¸³¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ÊcloÃÍ1.97¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡ÊcloÃÍ3.67¡Ë¤È¤¤¤¦Â¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌó186%¡×¤ÏcloÃÍ¤ÎÈæ¡Ê3.67¡à1.97¡Ë¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎ´¶º¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´¨¤µÂÐºö¤ËÂç¤¤¯´ó¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´¨¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¡×
²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´¨¤¤¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ï²¼¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÁëºÝ¡£ÃÈË¼¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¥¥å¥Ã¤È½Ì¤à¤ä¤Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤³¤ì¤ò¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤È¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¬¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¸üÃå¤ò²¿Ëç¤â½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÇöÃå¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¸å²ù¤·¤¬¤Á¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Î¹©É×¡£Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¾øÃå¤ÎÊÝ²¹Î¢ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎÇ®¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÃÈ¤«¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
2·î¤ÎÌë¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤ÎÍîº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡£°ìÊâ½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢É÷¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀöÂõÊª¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¹µ¤¤¹¤ë¤È¤«¡¢³°¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¦¤È¤«¡¢¾¯¤·¤À¤±³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¾åÃå¤ò½Å¤Í¤Æ´°Á´ÁõÈ÷¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÇöÃå¤Ç½Ð¤ë¤È¸å²ù¤·¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Î²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬³°Â¦¤ÎÀ¸ÃÏ¡£É½ÃÏ¤ÏÙû¿å¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢°ú¤Îö¤±¤Ë¶¯¤¯¡¢±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤È¤Î¤³¤È¡£±«¤ÎÆü¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ç»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤»¤º±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤ÈÍÑ»ö¤¬¤³¤Ê¤»¤ëÆ°¤¤ä¤¹¤µ
¿²ÂÞ¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿þ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¯¤È¤¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£²È¤ÎÃæ¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤°¤é¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊÃå¤ß¤¿¤¤¤Ë·Ú²÷¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÈ¤«¤¤¤Þ¤ÞÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¸µ¤¬Îä¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤âÂÐºö¤¹¤ë¤È¥é¥¯
Åß¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÂ¸µ¤«¤éÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¥·¥å¡¼¥º¡×¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÂÎ´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎä¤¿¤¤¾²¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Û¤É¸ú¤¤½¤¦¡Ë¡£
ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¸µ¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤³¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤È²÷Å¬ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¥¨¥¯¥¹¥È¥é2¡×¤Ï¡¢Ï²¼¤äÀöÌÌ½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Î°ìÊâÌÜ¤È¤«¡¢Ìë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¿ôÊ¬½Ð¤ë¤È¤¤ÎÎä¤¨¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÃÏÌ£¤Ë¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¡É¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åß¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»ö·ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö¤¦¤Ã¡Ä¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸º¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬¾¯¤·¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤½¤Ã¤ÈÃÈ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È¤ÎÃæ¤È¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Î°ÜÆ°¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Fabre¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£