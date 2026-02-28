吉田明加、結婚＆妊娠を報告 ボクシングのラウンドガールなど多方面で活躍【全文】
俳優でタレントの吉田明加（31）が27日、自身のSNSを通じて結婚と第1子の妊娠を報告した。所属事務所によると、吉田は安定期に入っており、今後は体調と相談しながら仕事のペースを調整しつつ、活動を続けていく。
【全身ショット】ドレス姿で…結婚と第1子妊娠を伝えた吉田明加
吉田は「私事ですが、このたび結婚いたしましたこと、そして、新しい命を授かりましたことをご報告させてください。安定期を迎え、お腹の中で毎日少しずつ大きくなっている小さな命と向き合いながら、無事に元気に生まれてきてくれることを願って過ごしています」とのコメントを寄せた。
吉田は、1994年3月16日生まれ、京都府出身。アイドルグループ「Chu-Z」のメンバーとして活動し、2020年に卒業。その後は俳優・タレントとして活動の幅を広げ、映画『ヘルドッグス』『バラシファイト』、フジテレビ『忍者に結婚は難しい』、テレビ東京『ダブルチート 偽りの警官』などに出演。また最近では、ショートドラマの主演やボクシング興行「U-NEXT BOXING」のラウンドガールのリーダーを務めるなど、多方面で活躍している。
■報告全文
私事ですが、このたび結婚いたしましたこと、そして、新しい命を授かりましたことをご報告させてください。安定期を迎え、お腹の中で毎日少しずつ大きくなっている小さな命と向き合いながら、無事に元気に生まれてきてくれることを願って過ごしています。
体調と相談しながら、今はお仕事も少し調整させていただいています。10代の頃から私と出逢い応援してくださってる皆さんとの時間が、今の私に繋がってます。いつも温かく見守ってくださり本当にありがとうございます。これからも笑顔と感謝を忘れず、更にパワーアップしていけたらと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
吉田明加
