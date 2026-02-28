きょう2月28日、歌手の田原俊彦が65歳の誕生日を迎えた。ちょうど1年前のこの日には、小学館のウェブサイト「週刊コロコロコミック」で大端了輔による『異世界トシちゃん！〜田原俊彦は転生じゃなくて先生〜』というマンガの連載がスタートして6月まで続き、終了後、単行本化されている。（全2回の1回目／続きを読む）

その内容は、スーパースターの“トシちゃん”こと田原俊彦がコンサート中に魔界に転生し、魔王から魔族の通う学校で教師を任せられるというものだ。作中のトシちゃんは、モデルとなった現実の歌手・田原俊彦がそうであるように片足を高々と上げたり、左足を軸に高速ターンを決めたりと、抜群の身体能力によるパフォーマンスをもって生徒たちを守ることに全力を挙げ、陰謀をたくらむ教頭とバトルを繰り広げることになる。このような作品が成立するのは、田原がスターとして人々に夢を見せる立場にあることを強く自覚し、どこか現実離れした存在であり続けているからだろう。



作中のトシちゃんが魔界で教師になるのは、田原が昭和末の1988年、ドラマ『教師びんびん物語』（フジテレビ系）で熱血教師・徳川龍之介を演じたことにインスパイアされているのはあきらかだ。作者の大端了輔は1990年生まれというから、世代を超えてそのイメージが伝わっていることに驚かされる。

『教師びんびん物語』は、その前年の1987年に同じく田原が主演した『ラジオびんびん物語』に続く、フジテレビの月曜9時台（月9）のドラマ「びんびん物語」シリーズの第2弾であった。

『教師びんびん物語』最終回の視聴率は31%に

『ラジオびんびん物語』はもともと、当時フジテレビのプロデューサーだった亀山千広が、プロアマのゴルフ大会「フジサンケイクラシック」で優勝しスピーチでガンガン笑いを取る田原を見て「トシちゃん面白いね！」と思い、三枚目役で主演に決めたという。田原は同年、作詞家の阿久悠原作の映画『瀬戸内少年野球団・青春篇』でも主演を務めていたが、亀山がオファーしてきた理由を知って《オレの映画での演技とか、全然関係ねーじゃん！ ってね（笑）》と思ったらしい（『週刊文春』2019年5月23日号）。

『ラジオびんびん物語』で田原が演じたのは、何をやっても裏目に出てしまうラジオ局の営業マン・徳川龍之介で、野村宏伸演じる後輩の榎本英樹とドタバタ劇を繰り広げて好評を博す。まさに田原を三枚目に据えた亀山のもくろみどおりであった。これを受けて徳川・榎本コンビはそのままに、舞台を小学校に2人の役を教師に替えたのが『教師びんびん物語』で、『ラジオびんびん〜』以上に当たり、視聴率は初回24.9％、全話平均22.1％と、当時の月9の最高記録を更新した。翌1989年にはパート2が放送され（生徒役で観月ありさが出ていた）、最終回の視聴率は月9初の31％に達している。

田原は18歳だった1979年にドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）の生徒役で芸能界にデビューし、翌年には「哀愁でいと」で歌手デビューを果たした。以来、1990年のシングル「ジャングルJungle」まで37作連続でオリコンベストテン入りという記録を打ち立てている。ただ、20代後半になると、シングルの売り上げ枚数が伸びず、歌手として人気に陰りが出ていたのも事実である。

1987年にはデビューから7年連続で出場していたNHKの『紅白歌合戦』に落選している。そんな時期だっただけに、「びんびん物語」シリーズのヒットは、壁にぶつかっていた田原を救い、再ブレイクするきっかけとなった。とりわけ『教師びんびん〜』で教師を演じたことには感慨があり、《『金八先生』に出て生徒役でデビューして、何年も経った後に教師役をさせてもらえたのは幸運でした》と後年振り返っている（『週刊文春』前掲号）。

「NHKへの報復ではない」紅白辞退の“真意”

『教師びんびん〜』で彼自ら歌った主題歌「抱きしめてTONIGHT」も28万枚を売り上げるヒットとなる。『紅白』にも2年ぶりに出場歌手に選ばれるが、「昨年の段階で紅白は卒業させていただいたと思っています」として辞退した。これについて当時メディアでは「前年落選に対する報復」と取り沙汰されたが、のちに本人は著書で「それはちょっと違う」と、辞退の真意を次のように説明している。

〈《僕が辞退した理由はNHKへの報復ではなく、NHKのとった態度が僕の哲学に反していたからだ。一度は要らないと言っておきながら、手の平を返すように、また来いというのはどういうことなのかと思った。その答えは簡単である。僕は三六五日分の一日のために頑張ってきたのではなく、他の三六四日の方がよっぽど大事なのである。ただ、それだけのことだ》（田原俊彦『職業＝田原俊彦』ロングセラーズ、2009年）〉

もちろん、ファンの気持ちを考えれば出たほうがいいだろうかと悩み、所属事務所のスタッフからも出るように説得されたものの、田原は結局、自らの哲学を貫くことを選んだのだった。こうした彼の頑なさは、その数年後、マスコミからバッシングを受けて一時、仕事が激減することにもつながってしまうのだが……。

それについては#2で後述するとして、『教師びんびん〜』で教師を演じて田原が感慨を抱いたのは、彼が6歳のときに亡くなった父親が小学校の教師だったからでもある。《だからドラマで教壇に立ったとき、『親父が見ていたのはこんな景色だったのかな』ってくすぐったいものを感じた》という（『週刊文春』前掲号）。

アポなしでジャニーズ事務所へ

田原は神奈川県横須賀市で生まれたが、父の死後、母の実家のある山梨県甲府市に移り住んだ。家族は母と姉2人に妹と、男は田原だけ。テレビのチャンネルを選ぶ権利も彼女たちに握られており、家ではタレントが出る番組を見るしかなく、また姉の買ってくる『月刊明星』などアイドル雑誌を普段から読んでいたので自然と芸能界に夢中になっていったという。地元の工業高校に入ってから将来の進路を考えたところ、ふと芸能界に入るのはどうかと思い立ち、高1の夏休みに上京してジャニーズ事務所（当時）をアポなしで訪ねている。このとき社長のジャニー喜多川と会うことができ、歌手になりたいと直談判すると、来週からレッスンに来るよう言われた。

それからというもの毎週末に甲府から東京に通ってレッスンを受け、高校卒業後には正式に入所する。しばらくは先輩のフォーリーブスの付き人などの仕事をこなしていたが、まもなくして前出の『3年B組金八先生』に出演が決まった。このとき同じくジャニーズから出演した近藤真彦、野村義男とともに「たのきんトリオ」として売り出される。

もっとも、田原は歌手としてはグループではなくソロでデビューしたいとジャニーに言い続け、その念願をかなえた。1983年まではトリオでの活動と並行してソロ活動を行い、若い女性たちから熱狂的な人気を集める。歌手デビューが同期の松田聖子とグリコのCMで共演したときには、2人の仲が良すぎると田原のファンから松田にクレームが殺到するほどだった。

「自分の思っている額と見合っていない」事務所へギャラ直談判

自分の望みははっきりと主張することは、彼の芸能人生のなかで一貫している。デビューから10年ほど経つと、ほかの事務所の先輩から話を聞いたりするうち、もらっているギャラが自分の思っている額と全然見合っていないことに気づいた。そこで事務所の副社長のメリー喜多川に直談判して、ギャラの値上げを訴えたという。その後、30歳になった1991年にはジャニーズに所属しながら個人事務所を設立し、依頼される仕事は田原自ら受けるかどうか決めるようになった。

20代後半ぐらいから大人の男性としてセクシーなイメージを前面に押し出すようになっていた。前出の『ラジオびんびん物語』の主題歌となった「どうする？」（1987年）は、歌詞が性的なことを連想させるとの関係者の懸念から、詞を書き直すため発売が延期されている。ライブ中に突然、衣装をおろして黒のビキニパンツ姿になり、客席を興奮で沸かせたこともあった。

ディスコに車で乗り付けチップは1万円

プライベートでは、ジャニーズ事務所の合宿所に暮らしていたころから、夜な夜な抜け出しては寝る間も惜しんで遊んでいたという。その後、一人暮らしを始めた家は、東京・麻布十番の高級ディスコ・マハラジャの近所だった。歩いていける距離にもかかわらず、わざわざ車を走らせ、玄関で出迎えた黒服（黒いスーツを着た男性スタッフ）にチップで1万円を渡して駐車を頼んでいたとか。バブル真っ盛りの時代の話である。仕事も多忙をきわめ、朝から晩まで働き疲れていたのにディスコに通い詰めたのは、《携帯電話なんてない頃だから、とにかく現場に行かなきゃしょうがないのよ。俺が顔を出さなかったその日に、カワイイ子が来てたりしたら目も当てられないから》だという（『週刊文春』2021年8月26日号）。

当時、さまざまな女性と浮名を流し、マスコミに常に追いかけられていた。某トップアイドルと交際中には、自宅マンションを報道陣が取り囲むなか、予定どおり海外旅行へ出かけるため彼女をポルシェに乗せて強行突破し、成田空港へ向かったこともあった。虚を突かれた報道陣は慌てて2人を追うはめとなる。

彩子夫人と交際中も、《当時は夜中でも構わず玄関のチャイムを鳴らすわ、隣のマンションから盗撮されるわで。そうした積み重ねでマスコミ嫌いになっていた》とのちに語っている（『週刊文春』2019年5月2日・9日号）。

ちなみにもともとモデルだった夫人を田原が見初めたのは、仕事で北海道に向かう際、羽田空港でパラパラ雑誌を見ていたときだった。当時彼女は女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルをしており、田原は自分も同誌で対談を連載中だったと思い出すと、編集長を通じて食事に誘う。とはいえ、田原の遊び人ぶりはよく知られていたのか警戒され、彼女から電話で連絡があったのは3カ月後だったという。

長女誕生の会見で飛び出した「ビッグ」発言

田原は以前から33歳で結婚すると公言しており、その歳になる4カ月前の1993年10月、夫人と婚姻届を提出した。だが、その日、自宅前に集まった報道陣からコメントを求められても一切答えず、このころ芸能人が結婚するとなれば恒例だった記者会見も行わなかった。翌年2月に長女が誕生したときもノーコメントを貫くつもりだったが、新居にマスコミが押し寄せるにいたり、産後まもない妻と愛娘を守らなければならないとの思いから会見を開く。彼が激しくバッシングされる原因となった、いわゆる「ビッグ」発言が飛び出したのはこのときである。

