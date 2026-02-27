

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』に登場し、2025年4月よりクラブに正式加入した、セラス 柳田 リリエンフェルト役を演じる声優、三宅美羽（みやけ・みう）。同年12月14日、自身の誕生日にリリースした初めてのデジタル写真集『はじまり』は、12月のマンスリーランキングでは見事1位を獲得！ それを記念し、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルの『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら解説するプログラム。このインタビューでは動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

【写真】三宅美羽の初デジタル写真集

――1位獲得おめでとうございます！



三宅 ありがとうございます！ まだ信じられなくて、実感が追い付かないです。



――さすが声のお仕事だけあって、動画でもなめらかな美声トークを披露してくださいましたね。



三宅 いえいえ（照）。



――演じる「セラスちゃん」としてライブ出演もされますが、本人としての写真集撮影は初めてですよね？



三宅 「三宅美羽」として撮っていただくのは初めてでした。本格的に活動を始めてから、こんなに早く個人にフォーカスしていただけるとは思っていなかったので、驚きもありつつ、ありがたいことだなあと臨ませていただきました。



でも、けっこうネガティブ思考なので「自分の肖像に価値が付くの......？」みたいな自信のなさがあったし、苦労したカットについて動画でお話しした通り、表情を決めたりポーズを取ったりするのが苦手で「これじゃやばいかも」って、最初は途方に暮れました......。





デジタル写真集『はじまり』（撮影：HIROKAZU）より





――でもナチュラルな表情が素敵なカットが満載です！



三宅 撮影では、テーマを「田舎でアイドルを目指している女の子で、見てくださる方は幼馴染という関係」と細かく設定していただけたので、お仕事でやっている「演じる」ことに通じる部分ができて「いつもの感じだ」と考えられたことで、むしろナチュラルさを生み出せたのかもしれません。



――写真集で見せた素の三宅美羽さんは、声優として演じている時とはどう違いますか？



三宅 声優として演じる時は「この時の、この子の気持ちは」といろいろ考えながら、何層にも殻を作る感覚なんです。でも、「三宅美羽」としてとなると何の殻もなくて、気持ち的には裸状態というか（笑）。テーマに沿って演じるとはいえ、三宅美羽はどこまで突き詰めて考えても自分。だから、「素でいいんだ」って自分に言い聞かせながら、無防備状態で撮っていただきました。リラックスしつつも、初めて素の自分を見せる"そわそわ"を感じながらの撮影でした。

――新しい自分に出会えましたか？



三宅 完成したお写真を改めて見せていただくと、屈託なく笑っていて、恥ずかしいんですけど自分でも「あ、けっこういいかも」って思えるものもあって（笑）。人前で歯を見せて笑うことは得意じゃなかったんですけど、そのままの自分でいても良く見えている瞬間もあるんだなと知ることができて、もうちょっと自信持ってもいいのかもって思えました！





デジタル写真集『はじまり』（撮影：HIROKAZU）より



――写真集ではアイドルを目指す女の子ですが、三宅さんご自身は、子供の頃から声優を目指していたんですよね。



三宅 はい。小さい時から好きなキャラクターの声を真似て"ごっこ遊び"をしていたし、声優さんというお仕事があることを知った時は「大人になったらアニメの世界に入れるなんて最高じゃん」って、働くのが楽しみになったのを覚えています。そんな思いが年々重なって、いつの間にか自分の生き方だと気持ちが固まっていったみたいで、気付いたら声優以外は考えられなくなっていました。





――これからやってみたい役柄は？



三宅 いっぱいあります！ 今やらせていただいているお仕事は、現実に基づいた世界観で、めちゃくちゃ戦ったりはしないので、バトルシーンを演じてみたいという憧れがあります。



あと、ずっとやりたいのは悪役です。小さい時から悪役キャラが好きで、『プリキュア』でも"悪側の組織にいたのに、味方陣営に加わる"という展開がすごく好きだったし、そういうキャラクターを演じてみたいです。会社の悪いオジサマとか悪徳社長みたいな役も、自分では叶わないけど「ああ、こういうのやってみたい......」って、憧れます（笑）。



今は自分の声質的にも、年齢が低めなかわいい系の女の子を演じさせていただくことが多いんですけど、いずれは綺麗でちょっとセクシーなオトナなお姉さんも演じられるようになれたらなって思っています。



――夢がたくさんあるんですね。三宅さんがかつて声優に憧れたように、今は小さな女の子たちが三宅さんに憧れているかもしれないですね。



三宅 所属している事務所には子役の方も多く、マネージャーさんからもそう話していただいています。私自身も、事務所に入る時の説明会でアニメに出ている方の写真を見て、いつかこういう方々と肩を並べるんだ、ここでがんばるぞって思った記憶もあるので、今は自分がそういう存在になってきていることは、すごく感慨深いです。でも、もっともっと遠い存在だと思ってもらえるぐらいにがんばりたいなって思います。



――遠い存在だと感じるぐらいビッグになると！ そうなった時にやってみたいことは？



三宅 ええっ、なんだろう（笑）。たとえば芸能人の方がグルメイベントに行かれた投稿などに憧れるので、私も食べるのが大好きだし、お高い食事を優雅に食べて「こちらに行かせていただきました」ってセレブリティを溢れさせてみたいです（笑）。



――以前、出演された動画の企画で、人生で一度はやってみたいことは「ラクダに乗ること！」だと答えていて、けっこう冒険が好きなのかなと。



三宅 「砂漠でラクダに乗る」とか「タイで象に乗る」とか、テレビで観るような光景の当事者になりたいっていうのはけっこうあって。最近見たドラマでは、お高い個室の中華屋さんで回転式のテーブルに料理を並べて、ひとりでむさぼり食う、というシーンを見たんですけど、それもやってみたいです！



――本当に食べるのが好きなんですね（笑）。



三宅 はい（笑）。去年ぐらいから、これまでなかった初めての経験を一つずつ積んでいきたいという気持ちが高まっていて、同じお店に行っても食べたことのないものを食べるとか、行ったことのない道を通ってみるとか、自分のできる範囲から始めています。





――それは今までの自分とは違う？



三宅 そうですね。気に入ったものをずっと食べ続けるみたいな冒険しないタイプだったんですけど、石田ゆり子さんが「お金って紙だから」と、どんどん経験に変えていきたいとおっしゃっていて、なるほどねと思って（笑）。私も二十歳も超えて、この先どこまで行けるか分かんないから、経験できるチャンスがあるならぜんぶ経験しておこうって。とはいえ、まだそこまでの財力はないから、できる範囲で（笑）。



――そうやって新しい経験を求めていたら、写真集のような新しい機会が巡ってきているんですね。



三宅 そうなんです。本当に、お声がけいただかなければあり得なかった機会です。



――これからの三宅さんの活躍が楽しみです。では最後に、抱負を教えてください！



三宅 自分の力でどんどんお仕事を取れるぐらい大きくなっていきたいです。今は長年続いているコンテンツでお仕事をさせていただいていて、それを古くから応援して来られた方だったり、そのコンテンツが好きで興味を持ってくださった方が多いので、そこから離れた場所でも自分の力で掴み取って、自分の居場所を増やしていきたい。他の作品を中心とした輪に飛び込んでいって、自分の視野も拡げていきたいなって思っています。違う場所でどんどん成長していく私も楽しんでいただけたらうれしいです！

●三宅美羽（みやけ・みう）

2001年12月14日生まれ 東京都出身 身長151cm

◯2025年4月から『Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールクラブ』にて、蓮の空女学院スクールクラブの105期生として加入したセラス 柳田 リリエンフェルト役を演じる。

ニコニコチャンネルプラスで冠番組「三宅美羽先生はたぬきでした。」を配信中。

レギュラーラジオ番組 「三宅美羽のみみぺこ」（QloverR／文化放送）が毎週月曜25:00〜25:30）に放送中。

公式X【@mmiya_mm】

公式Instagram【@miyake_miu_】



三宅美羽 VOICE PHOTO BOOK 『はじまり』 撮影／HIROKAZU 価格／1,650円（税込）





取材・文／明知真理子 撮影／荻原大志