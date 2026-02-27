ロボット掃除機を手がけるアイロボットジャパン（東京都千代田区）は、ロボット掃除機「Roomba Mini（ルンバ ミニ） 掃除機＆床拭きロボット」を2026年2月27日から順次発売する。

充電ステーション付きモデルは4つのカラバリ

コンパクトな住居が多いとされる日本の住環境のニーズに合わせ、日本法人の発案で開発した世界最小クラスのモデルだという。本体サイズは従来のルンバの約1/2で、設置面積を最小限に抑え、室内スペースの有効活用を実現した。

小型ボディにより家具の下や細かなスペースにも入り込み、従来のロボット掃除機やスティッククリーナーなどでは届きにくかった場所も掃除できる。また、持ち運びしやすいため2階用や子ども部屋専用などの2台目としても適するという。

コンパクト設計ながら、従来の人気シリーズの約70倍強力な「パワーリフト吸引」と、特別設計の「シングルアクションブラシ」を搭載。「水拭きモード」への切り替えは、使い捨て床拭きシートを装着するだけで行える。

専用の使い捨て床拭きシートは、フレッシュクリーン、フレッシュシトラス、フレッシュフローラルの3タイプを用意。また「クイックルワイパー 立体吸着ウェットシート」などの市販品にも対応する。

「AutoEmpty 充電ステーション」付属モデルは、カラーが白、黒、桜（3月13日発売）、若葉（同）の4色。

公式オンラインストアでの直販価格は4万9800円（税込）。

4月6日発売の「SlimCharge 充電スタンド」付属モデルは、カラーが白、黒の2色。

直販価格は3万9800円（同）。