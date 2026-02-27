Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月27日は、スピーカー音量が50%アップなど、前モデルから機能がバージョンアップしたApple（アップル）の紛失防止タグ「AirTag（第2世代）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載 4,299円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

最新のAirTag（第2世代）が14%オフで過去最安値！ スピーカー音量が50%アップで見つけやすさが進化

1月発売の最新モデルであるAppleの紛失防止タグ「AirTag（第2世代）」が、Amazonで14％オフになり過去最安値で登場！

スピーカー音量が50%アップ、50社以上の航空会社とAirTagの位置情報を一時的に安全共有できる機能など、いろいろとバージョンアップしていますよ。

バッテリーは電池式で交換可能！ 1年以上使えるので安心

新スピーカーは音量が50％向上し、より遠くからでも音で場所を特定しやすく進化。聞き分けやすいチャイム音も採用され、視覚・触覚・聴覚のフィードバックでより探しやすくなりました。

バッテリーは交換可能な標準電池で1年以上駆動、交換タイミングはiPhoneが通知してくれます。

位置情報はエンドツーエンド暗号化され、履歴がAirTag本体に保存されることもありません。信頼できる連絡先や第三者、50社以上の航空会社と位置情報を一時共有できます。

また、アップグレードされた超広帯域チップとBluetoothチップを搭載し、前世代より最大50％遠い位置からアイテムを探索可能に進化。しかしながら、日本では総務省によるUWB（9.0〜10.25GHz帯）屋外利用制限により拡大した「正確な場所を見つける」機能は利用不可で、海外でのみ利用できるとのこと。

Apple Watch Series 9以降／Apple Watch Ultra 2以降での利用についても、海外でのみ可能に。国内利用が中心の方は注意が必要ですが、海外旅行の際には活用できますよ。

日本国内での使用においても確実に機能がアップしていますので、前モデルからの買い替えや初めて紛失防止タグを導入する方におすすめです。

なお、上記の表示価格は2026年2月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

