2月26日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、高市早苗首相が衆院選で当選した自民党議員に3万円のカタログギフトを贈っていた件について取り上げた。

番組では、まず朝日新聞の記事を紹介。

高市首相は、衆院選で当選した自党所属の315人の議員に、1人あたり3万円のカタログギフトを配っていたという。

「高市首相はプレゼント魔のようなところがある」という指摘もあるようだが……

大竹まこと「『プレゼント魔』とか言うけど、それとはちょっと違うと思うんだよね」

高市首相は「カタログギフトのために、政党交付金は一切使っていない」と強張。だが政党支部という同じ財布から支出されていることは事実という声もある。

大竹「選挙が終わってからなら問題ないと言われてるけど、税金は使ってる。麻生さんとか石破さんにもギフト送っちゃったんだって」

青木理「世の中の常識と乖離しているというかね。1人3万円、315人。今回自民党の議員がたくさん当選したので総額で1,000万円。これを配る出所は政党交付金ではないと言うけれど、お金に名前が書いてあるわけではないから、それはおかしいだろうという話になるし」

またこの件で、元石破首相が新人議員に10万円の商品券を配った件についても、再び話題に上がっている。

青木「石破さんが初当選した議員に10万円配ったとき、まず国民に10万円配ってくれって話になりましたけど。自民党のこういう体質ってどうなのか？ 庶民感覚から離れている。もっと深刻なのは、高市さんは自民党総裁でもあり首相でもある。総裁として見れば今回高市さんもとで選挙戦って勝ち取ってきた議員だけど、首相の立場からみれば自民党だろうが野党だろうが立法府で働く人間として、高市さんや内閣をチェックする立場でもあるんですよね。議院内閣制では微妙ではあるんだけど……おかしいところがあればおかしいと言うのが議員の務めですよね。その人たちが首相から3万円もらうってのはおかしいと、僕は思いますけどね」

なお以前石破氏に10万円を配られた議員たちは、全員が自主的に返却していた。

青木「反骨心とまでは言わないけど、それなりにきちんとした意識を持った人だったら、高市さんに返す人がいてもいいと思いますけどね」