『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、アーティストライブにACEesが登場した。

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』

公式サポーターとして“パーティーイヤー”を全国各地に

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

昨年2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）の「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に、2025年2月に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5人組グループ・ACEesが就任。

同グループは2025年4⽉〜8⽉の東京・有明アリーナ公演を⽪切りに、5都市20公演で約25万2,000⼈を動員したアリーナツアー『ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE』を完⾛。さらに、メンバー⼀⼈ひとりが多彩な魅⼒を持ち、個⼈としてもバラエティ番組や映画、ドラマ、雑誌など多⽅⾯で活躍し、その存在感を一層高めるなど、新たな時代を切り拓くグループとして注目を集めている。

TGC20周年を象徴する「TGC20周年セレブレーションソング」には、TGCのために書き下ろされた『Biggest Party』を起用。史上最大級のアニバーサリーイヤーにふさわしく、ドキドキとワクワクに満ちた“パーティーイヤー”を全国各地に届けてきた。

メンバー考案の衣装を纏い、鮮やかなパフォーマンス

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

TGC in あいち・なごやのアーティストライブには、サプライズでACEesメンバー全員が集結！ステージでは、『Biggest Party』を含む豪華スペシャルメドレーを披露し、会場をより一層盛り上げた。

トークパートでは、ランウェイデビューを果たした浮所飛貴に、メンバーが口々に「かっこよかった！」と感想を。さらに、那須雄登は「公式サポーターを務めていて、TGCには思い入れがあるので。」と気合いを入れて髪を茶色く染めたことを報告した。

また、ACEesは前日にアリーナツアーの開催を発表。浮所飛貴が「愛知にも行きますので、遊びに来てください！」と場内に声をかけると、佐藤龍我も「TGCに合わせた衣装を今日のために考えさせていただきました！」と続けてアピールした。

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト