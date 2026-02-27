9人組ガールズグループ「TWICE」のMOMO（29）が24日、Instagramを更新。街中での奇抜なファッションに賛否が寄せられている。

これまでにも、抜群のスタイルが際立つ姿をInstagramに投稿してきたMOMO。プールでの黒いビキニショットやおへそがチラ見えしたタンクトップ姿などを披露すると、「理想の体だぁ」「AI級の美しさ」などと話題になっていた。

MOMO、街中でのファッションに賛否

2026年2月24日の更新では、アメリカのトーク番組に出演した際の奇抜な衣装のまま、雪の積もる街中でポーズを決める写真を複数枚にわたり公開している。

この姿にネット上では、「美しく綺麗でステキです」「どんな衣装でも完璧に着こなすのがさすがすぎ！」などMOMOのスタイルを絶賛する声のほか、「これは、やり過ぎ！TWICEにここまで求めていない」「MOMOの衣装どんどん過激になっていくのがほんとに…」など、疑念を抱くコメントも寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）