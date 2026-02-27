高市早苗総理が成立に意欲を見せる「スパイ防止法」。今夏にも有識者会議を設置する方針を固めた矢先、大手商社マンが米軍基地に不法侵入する衝撃的な事件が発覚した。果たしてこの男、スパイなのか――？

「米軍に憧れ」IDを偽造し米海軍横須賀基地に不法侵入

2月19日、住友商事社員の水野圭(よし)隆(たか)容疑者（45）が米海軍横須賀基地に不法侵入した疑いで神奈川県警に逮捕された。

「IDを所有する軍関係者しか借りられないレンタカーを基地外で利用していた水野は昨年10月23日、港区で駐車違反の取り締まりを受けた。その際、挙動に不審を抱いた警視庁から警察庁、神奈川県警へ情報が提供され、IDの偽造が発覚。顔写真付IDには米国籍の陸軍軍曹として『ミズノ・ヨシタカ・アレックス』と記されていました」（社会部記者）

駐在先の中東イラクから商談のため一時帰国したタイミングで逮捕された。

「過去にも横須賀基地や厚木基地に複数回侵入した形跡があり、帰国直後に基地内のホテルに数日間滞在したこともあった。調べに対し、『やってはいけないことだと分かっていたが、米軍に憧れがあり、少しでも触れ合いたいと思った』などと供述しています」（同前）

米軍のIDを偽造するという大胆な犯行。一体、どんな人物なのか。

