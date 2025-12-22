小泉進次郎防衛相が2025年12月22日、地元・横須賀で海上自衛隊の潜水艦「せいりゅう」の中を視察し、「魚雷の隣で寝る」体験もしたとXで報告した。「夏は涼しいが、冬は寒くジャケットを着ながら」小泉氏は19日に米海軍横須賀基地を訪れており、Xでは、潜水艦「せいりゅう」について写真3枚を公開した。1枚目は「魚雷の隣の睡眠スペース」と紹介し、「魚雷の隣で寝るというのがどんなものか、私も体験させてもらいました。隊員曰く