船名も消し、正体を隠して暗躍する「マースクの元商船」米トランプ政権は2026年1月3日、南米ベネズエラの首都カラカスへの武力攻撃を実施。独裁体制を敷いていた同国のニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束し、自国へ連行しました。【え…怪しすぎる！】船名も艦番号も一切ない米軍艦（写真）アメリカは、以前より「麻薬対策」を名目にベネズエラへの圧力を強めており、2025年後半からカリブ海には原子力空母「ジェラルド・R・